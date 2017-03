Berlin (ots) - Lesefreundlich, übersichtlich und von hohemNutzwert: Diesen Zielen ist die neue "arbeit und gesundheit"verpflichtet. Die auflagenstärkste Präventionszeitschrift vonBerufsgenossenschaften und Unfallkassen erscheint mit neuerAusrichtung. Noch stärker als bislang wendet sie sich künftig - nebenallen an Prävention interessierten Akteuren - an dieSicherheitsbeauftragten in Betrieben und Organisationen.Sicherheitsbeauftragte sind wichtige innerbetrieblicheMultiplikatoren für Arbeitsschutzthemen. Sie sind meist permanent vorOrt und oft erste Ansprechpersonen für ihre Kolleginnen und Kollegen.Sie kennen die Arbeitsabläufe in ihrem Unternehmen besonders gut undbemerken frühzeitig kritische Situationen. "arbeit & gesundheit - DasMagazin für Sicherheitsbeauftragte" bietet dieser Zielgruppe speziellauf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informationen und nützliche Tippsfür den Arbeitsalltag. Hinzu kommen aktuelle Nachrichten aus demBereich der Unfallversicherung sowie relevante Informationen überNeuerungen im Regelwerk. Unterhaltungselemente und ein frischesLayout runden das Angebot der neuen "arbeit und Gesundheit" ab.Wie kann ich die Zeitschrift beziehen?"arbeit und Gesundheit" ist nicht über den Zeitschriftenhandel zubeziehen. Berufsgenossenschaften und Unfallkassen verschicken dieZeitschrift direkt an die bei ihnen versicherten Unternehmen. Hinzukommt als neuer Leserservice eine frei zugängliche Online-Präsenzunter http://aug.dguv.de. Alle Interessierten können dort auf dieE-Paper aller Ausgaben ab 2017 von "arbeit und Gesundheit" zugreifen.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-288763768presse@dguv.dewww.dguv.deOriginal-Content von: DGUV Zeitschriften, übermittelt durch news aktuell