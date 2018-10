München (ots) - Bulimie, Magersucht oder Binge-Eating sind inDeutschland weit verbreitet. Überwiegend Mädchen und junge Frauensind betroffen, aber vermehrt auch junge Männer. Heute stellte derLandesverband der Betriebskrankenkassen in Bayern in der BeruflichenOberschule Fürstenfeldbruck das erweiterte Unterrichtsprogrammbauchgefühl zur Prävention von Essstörungen vor. Einen berührendenEinblick in ihre eigene Essstörung vermittelte die Autorin undBloggerin Jana Crämer in einer Konzertlesung mit dem Musiker Batomae.Das Präventionsprojekt der Betriebskrankenkassen (BKK) wird seit 2009vom bayerischen Ministerium für Unterricht und Kultus unterstützt.Essstörungen entwickeln sich oft in jungen Jahren. Laut derKinder- und Jugendstudie KiGGS zeigen knapp 22 Prozent derJugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren erste Anzeichen einerEssstörung. Besonders betroffen sind Jugendliche in der Altersgruppeum 20 Jahre. Essstörungen gehen regelmäßig mit mangelhaftenLebenskompetenzen einher: Defizite in der Stressbewältigung, imUmgang mit Emotionen, Genussfähigkeit, Selbstwahrnehmung und-vertrauen sind oft ursächlich. Sigrid König, Vorständin des BKKLandesverbandes Bayern: "Wir wissen aus der Forschung, dass dieFörderung der allgemeinen Lebenskompetenz einen positiven Einflussauf das Essverhalten hat. Genau hier setzen wir mit demUnterrichtsprogramm bauchgefühl an."Mit dem Projekt wollen die Betriebskrankenkassen auf die wachsendeBedeutung von Essstörungen aufmerksam machen und Schülerinnen undSchüler unterstützen, Lebenskompetenzen zu entwickeln. Im Zentrum derUnterrichtseinheiten steht, ihr "Ich" zu stärken, positiveKörpererfahrungen zu erleben und den Umgang mit psychischenBelastungen und Stressmanagement zu erlernen. Sigrid König:"Essstörungen sind vielschichtig. Deshalb stehen in unseremUnterrichtskonzept die zentralen Themen im psycho-sozialen Kontext."In diesem Herbst/Winter sind bayernweit elf Lehrerfortbildungen zumUnterrichtsprogramm bauchgefühl geplant. Dabei werden dieteilnehmenden Lehrkräfte als Multiplikatoren geschult und mitMaterialordnern der neun Unterrichtseinheiten kostenlos ausgestattet.Die Internetseite www.bkk-bauchgefuehl.de ist ein zentrales undumrahmendes Element der Initiative. Hier sind zahlreichezielgruppengerechte Informationen zum Thema hinterlegt. Es könnenanonym Experten des Therapienetzes Essstörung kontaktiert werden undes ist eine wohnortnahe Suche nach Beratungsstellen möglich. DasProjekt bauchgefühl wurde von den Betriebskrankenkassen erstmals imJahr 2009 an weiterführenden Schulen in Bayern angeboten. Aufgrundder außerordentlich positiven Resonanz und dem fortwährend hohenBedarf an Unterstützung führen die BKK das Projekt bauchgefühl indiesem Schuljahr an Bayerns Berufsschulen mit erweitertenUnterrichtsangeboten fort.Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft desöffentlichen Rechts die Interessen der Betriebskrankenkassen undihrer Versicherten in Bayern. Aktuell zählt der BKK LandesverbandBayern 16 Betriebskrankenkassen als Mitglieder mit rund 3,1 MillionenVersicherten (Kassensitz). In Bayern selbst leben knapp 2,4 MillionenMenschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) versichert sind.Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über einenGKV-Marktanteil von rund 22 Prozent.Weitere Informationen zum heutigen Pressegespräch finden Sie imLaufe des Tages auf den Presseseiten von www.bkk-bayern.dewww.bkk-bauchgefuehl.deAnsprechpartnerin:Manuela OsterlohPressesprecherinLeiterin KommunikationTel.: +49 89 74579-421| Fax: +49 89 74579-55421E-Mail: osterloh@bkk-lv-bayern.de | www.bkk-bayern.deE-Mail: presse@bkk-lv-bayern.deOriginal-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell