"Prävention tut auch der Leber gut"

Obernkirchen/Bremen (ots) - Wenn es um Scherze geht, dann mussregelmäßig die Leber herhalten. Nicht selten heißt es: Sie wächst mitihren Aufgaben. Damit ist dann meistens die Gewöhnung an einensteigenden Alkoholkonsum gemeint. Richtig ist zwar, dass die Leberdas wichtigste Organ für den Stoffwechsel und die Entgiftung imKörper ist und dass sie den Abbau von Arzneimitteln oder Alkoholbefördert. Richtig ist aber auch, dass die Leber überlastet werdenkann und dass sie bei Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesunderErnährung zunehmend mehr Fett einlagert."Bei einer Überforderung sinkt die Arbeitsfähigkeit der Leber. Siewächst zu einer kranken Fettleber heran und kann sich sogarentzünden", beschreibt Prof. Gerd Glaeske die Folgen falscherVerhaltensweisen. "Prävention tut daher auch der Leber gut", betontder wissenschaftliche Leiter des "Länger besser leben."-Instituts derKrankenkasse BKK24.Was aber kann die Leber entlasten? Verringert werden sollte derVerzehr von Kohlenhydraten aus vielen gesüßten Speisen, industriellhergestellten oder veränderten Nahrungsmitteln. Dies gilt auch fürgesättigte Fettsäuren aus Wurstwaren, Butter und Milchprodukten.Außerdem sollte Alkohol nur in Maßen getrunken werden. Gleichzeitighilft Bewegung in Form von Ausdauersportarten wie Radfahren,Schwimmen oder Nordic Walking Übergewicht abzubauen. Dies entlastetgleichzeitig das Herz-Kreislaufsystem und beugt Diabetes Typ 2 vor.Inzwischen ist bekannt, dass nicht alle Getränke die Leber belasten.So scheint zum Beispiel Kaffee einen positiven Effekt bei chronischenLebererkrankungen zu haben. Er kann sogar zu einer Besserungbeitragen. Dies sollte aber mit dem behandelnden Arzt abgesprochenwerden.Aktuell leidet etwa jeder dritte Bundesbürger über 40 Jahren aneiner Lebererkrankung. Bereits Kinder können an einer Fettleberleiden - die Folgen einer ungesunden Ernährung sind schon im frühenAlter zu erkennen. "Es wird daher höchste Zeit, die Prävention zuverstärken", fordert Glaeske mit Blick auf eineGesundheitsinitiative der BKK24: "Länger besser leben." bietet vieleTipps und konkrete Angebote, die die Gesundheit verbessern. Die Leberwird es danken."