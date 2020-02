Prävention hat Potenzial - durch Aufklärung und Forschung Krebsrisiko senken

Berlin (ots) - Experten schätzen, dass rund 40 Prozent aller Krebserkrankungendurch eine gesunde Lebensweise vermieden werden können. Die Deutsche Krebshilfeund die Landeskrebsgesellschaften setzen sich seit vielen Jahren dafür ein, dieBevölkerung über die Möglichkeiten der Krebsvorbeugung aufzuklären. Das DeutscheKrebsforschungszentrum (DKFZ) forscht intensiv an neuen Ansätzen zurpersonalisierten Prävention und Früherkennung. Im Rahmen einer Pressekonferenzauf dem Deutschen Krebskongress 2020 sprachen Experten über Präventionsforschungund das Potenzial der Krebsprävention."Besser als eine Krebserkrankung zu behandeln, ist es, sie zu vermeiden", soGerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. "DieKrebsprävention fristet in unserer Gesellschaft jedoch leider noch ein'Nischen-Dasein': Es fehlt an Geld, Lobby und an Umsetzungswillen." Dabei seibereits heute bekannt, dass jeder Einzelne sein individuelles Krebsrisiko durcheinen gesunden Lebensstil senken kann - etwa indem er sich viel bewegt, sichausgewogen ernährt, auf sein Körpergewicht achtet, rauchfrei und möglichstalkoholfrei lebt und sich vor UV-Strahlung schützt.Aufklärung, die alle Lebenswelten durchdringtDie Deutsche Krebshilfe klärt die Bevölkerung bereits seit vielen Jahren überKrebsrisikofaktoren auf. Sie bietet unter anderem zahlreiche kostenloseInformationsbroschüren und den persönlichen Beratungsdienst INFONETZ KREBS an.Auch der Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums inHeidelberg informiert über Möglichkeiten der Prävention. "Wir sind allerdingsdavon überzeugt, dass eine erfolgreiche Prävention nur dann gelingen kann, wennsie alle gesellschaftlichen Bereiche und Lebenswelten durchdringt und wirMenschen bereits vom Kindesalter an für dieses wichtige Thema sensibilisieren",so Nettekoven. Darüber hinaus engagiert sich die Deutsche Krebshilfe auch aufpolitischer Ebene - mit Erfolg: Die bundesweiten Nichtraucherschutzgesetze sowiedie gesetzlichen Nutzungsverbote, die Minderjährige vor Solarien undE-Zigaretten schützen sollen, sind nur einige Beispiele für den umfänglichenEinsatz der Organisation für einen besseren Gesundheitsschutz.Auch die Landeskrebsgesellschaften setzen sich intensiv für die Krebspräventionein. 'Du bist kostbar' ist eine Kampagne, die von der HessischenKrebsgesellschaft initiiert wurde und inzwischen in vielen weiterenBundesländern umgesetzt wird. "Unsere Gesundheit bleibt unser höchstes Gut, mitdem viele von uns einfach nicht achtsam genug umgehen," sagte Professor Dr.Christian Jackisch, Vorstandsvorsitzender der Hessischen Krebsgesellschaft."Deswegen informieren wir über Möglichkeiten, die Gesundheit möglichst lange zuerhalten. Neben einer gesunden Ernährung und Lebensweise gehört auch die Nutzungder Krebsvorsorgemöglichkeiten für Frauen und Männer dazu. Daher gehört derPräventionsgedanke bereits in den Kindergarten: Was Hänschen nicht lernt, lerntHans nimmer mehr."Prävention: Forschungsfeld mit ZukunftDie Zahl der Krebsneuerkrankungen steigt sowohl weltweit als auch in Deutschlandrapide. "Um diesen Tsunami an Krebserkrankungen zu reduzieren, müssen wir dieKrebsforschung - insbesondere im Bereich der Prävention - weiter verstärken",konstatierte Professor Dr. Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender des DKFZ."Jeder Mensch hat individuelle Risiken, an bestimmten Krebsarten zu erkranken.Diese persönlichen Risiken zu erfassen und jedem Mitbürger spezifischePräventionsmaßnahmen vorzuschlagen, die an sein individuelles Risikoprofilangepasst sind, ist unser langfristiges Ziel. So lassen sich Krebserkrankungenhinauszögern oder sogar vermeiden." Im Nationalen Krebspräventionszentrum, dasvon der Deutschen Krebshilfe mit 25 Millionen Euro gefördert wird, sollen dieumfangreiche Präventionsforschung des DKFZ zukünftig unter einem Dach gebündeltwerden sowie eine Präventionsambulanz und ein Informationszentrum entstehen.Welche Lebensstilfaktoren das Krebsrisiko beeinflussen, ist durch zahlreicheStudien belegt. Aber warum eigentlich fördern etwa Bewegungsmangel oder starkesÜbergewicht die Krebsentstehung? Was geschieht dabei im Körper, in den Zellen?Genau hier setzt die Forschung von Professor Dr. Mathias Heikenwälder vomDeutschen Krebsforschungszentrum an. "Am Beispiel der Leber konnten wir zeigen,wie Alkohol oder auch fettreiche Ernährung krebsfördernde chronischeEntzündungsreaktionen auslösen", sagte der Wissenschaftler. "Und wir haben dabeiauch herausgefunden, dass wir den Kreislauf von entzündlichen Prozessen mitWirkstoffen durchbrechen und so den betroffenen Menschen helfen können, ihrRisiko für bestimmte Formen von Leberkrebs zu senken."PROBASE: Sekundärprävention am Beispiel von ProstatakrebsAn die Primärprävention schließt sich die Sekundärprävention, also dieKrebsvorsorge beziehungsweise Früherkennung an. Frühe Stadien lassen sich meisterfolgreicher und auch schonender behandeln als späte Stadien, in denenmöglicherweise sogar schon Tochtergeschwülste (Metastasen) entstanden sind. Beider Früherkennung von Prostatakrebs spielt die Bestimmung desProstata-spezifischen Antigens (PSA) im Blut eine umstrittene Rolle. In derPROBASE-Studie wird deshalb ein modernes Konzept zum generellen PSA-Screeninguntersucht: Die PSA-Tests erfolgen in Abhängigkeit vom individuellen Risiko desMannes, das anhand eines Basis-PSA-Wertes im Alter von 45 beziehungsweise 50Jahren ermittelt wird. Erste Ergebnisse der Studie wurden nun auf dem DeutschenKrebskongress vorgestellt. Nach erfolgreicher Rekrutierung von fast 47.000Männern im Alter von 45 Jahren zeigte die Analyse der ersten Screeningrundeüberraschende Ergebnisse. Etwa 90 Prozent der Männer lagen mit ihremBasis-PSA-Wert im Niedrigrisikobereich und daher konnte die Wiederholung desPSA-Tests auf 5-jährliche Abstände reduziert werden. Nur bei etwa der Hälfte derMänner in der Hochrisikogruppe (PSA > 3 ng/ml) bestätigte sich dieser Wert ineiner Kontrolluntersuchung. So wurde nur 0,8 Prozent aller Männer mit 45 Jahreneine weitere Diagnostik empfohlen. Diese zeigte bei einem Drittel der Männer einProstatakarzinom. Allerdings waren die meisten durch dieses risiko-adaptierteScreening gefundenen Karzinome von geringem Aggressivitätsgrad. In den nächstenJahren wird sich zeigen, ob sich dieser Trend bestätigt und damit der Beginneines risiko-adaptierten Screenings nach hinten verlagert werden kann. "Schonjetzt zeigt PROBASE, dass ein risiko-adaptiertes, altersabhängiges Screeningmöglich ist und das Potenzial hat, die Problematik der Überdiagnostik despopulations-bezogenen Screenings drastisch zu reduzieren", sagte UrologeProfessor Dr. Peter Albers aus Düsseldorf, Leiter der Studie undAbteilungsleiter im neuen Nationalen Krebspräventionszentrum für den Bereich"Personalisierte Krebsfrüherkennung des Prostatakarzinoms".Der Deutsche Krebskongress 2020Der 34. Deutsche Krebskongress findet vom 19. bis 22. Februar 2020 in Berlinstatt. Unter dem Motto "informativ. innovativ. integrativ. Optimale Versorgungfür alle" informieren sich rund 10.000 Experten über die jüngstenwissenschaftlichen, medizinischen und gesundheitspolitischen Entwicklungen unddiskutieren ihre Aufgaben von heute und morgen. Der größte und wichtigstedeutschsprachige Kongress zur Krebsdiagnostik und -therapie wird von derDeutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe gemeinsam ausgerichtet.www.dkk2020.deDie Ausrichter - starke Partner im Kampf gegen KrebsDie Deutsche Krebsgesellschaft e. V. (DKG) - eine Nachfolgeorganisation des 1900gegründeten "Comité für Krebssammelforschung" - ist die größtewissenschaftlich-onkologische Fachgesellschaft im deutschsprachigen Raum. In derDKG vertreten sind über 8.000 Einzelmitglieder in 25 Arbeitsgemeinschaften, diesich mit der Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen befassen; dazukommen 16 Landeskrebsgesellschaften und 36 Fördermitglieder. Die DKG engagiertsich für eine Krebsversorgung auf Basis von evidenzbasierter Medizin,Interdisziplinarität und konsequenten Qualitätsstandards, ist Mitinitiator desNationalen Krebsplans und Partner der "Nationalen Dekade gegen den Krebs".www.krebsgesellschaft.deDie Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheelgegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Krebserkrankungen in allihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Unter dem Motto "Helfen. Forschen.Informieren." fördert die Stiftung Deutsche Krebshilfe Projekte zur Verbesserungder Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge undpsychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Ihre Aufgabenerstrecken sich darüber hinaus auf forschungs- und gesundheitspolitischeAktivitäten. Sie ist ebenfalls Mitinitiator des Nationalen Krebsplans sowiePartner der "Nationalen Dekade gegen Krebs". Die Deutsche Krebshilfe ist derbedeutendste private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung - unteranderem der Krebsforschung - in Deutschland. 