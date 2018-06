Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Obernkirchen/Bremen (ots) - Ob leckeres Essen, das glücklich machtoder ein Problem, das Sorgen bereitet - in beiden Fällen spielt derMagen eine wichtige Rolle für den Körper und das Wohlbefinden. Wasaber ist mit dem Darm? "Darüber wird deutlich weniger gesprochen",stellt Prof. Dr. Gerd Glaeske eine "fehlende Salonfähigkeit" fest.Dabei habe der Darm wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit derErnährung zu erfüllen, betont der Leiter des "Länger besserleben."-Institutes, einer Kooperation von Universität Bremen undKrankenkasse BKK24. Prof. Dr. Glaeske zählt dazu unter anderem dieAufnahme von Nährstoffen, die Verdauung von Speisen und dasAusscheiden von Unverdaulichem.Kritisch wird es bei Nahrungsmitteln, die Entzündungen im Darmfördern und damit das Risiko für Darmkrebs erhöhen können. Was vielennicht bewusst ist: In Deutschland erkranken jährlich über 60.000Menschen an Darmkrebs, bei etwa 25.000 Menschen ist dies dieTodesursache. Betrachtet man die Lebenszeit, so erkrankt ein Mann von15 und eine Frau von 18 daran. Bei Männern ist Darmkrebs derzeit diedritthäufigste, bei Frauen die zweithäufigste Tumorerkrankung.Die "EPIC-Studie" der Universität Cambridge, auf der dieBKK24-Gesundheitsinitiative "Länger besser leben." beruht, hat sichzum Ziel gesetzt, durch Prävention die Häufigkeit vonKrebserkrankungen um 30 Prozent zu senken. Prof. Dr. Glaeske hältdieses Ziel - mit dem Wissen, dass ungesunde Ernährung Darmkrebsfördern kann - für realistisch.Viel Fleisch und zuckerhaltige Produkte würden dabei besonders imMittelpunkt stehen, benennt Prof. Dr. Glaeske Risikofaktoren undergänzt: "Der Entzündungsprozess kommt nicht nur durch Ernährung unddurch deutliches Übergewicht zustande. Sondern auch durch Stress,Depressionen oder durch Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben." Dementgegenwirken können antientzündliche Lebensmittel im Speiseplan.Dazu gehören beispielsweise Salate, Karotten, Kohl und Kartoffelnsowie viele Getreideprodukte mit Ballaststoffen. Für den Darm ist esauch wichtig, beim Alkohol auf die konsumierten Mengen zu achten. ProWoche sollten es für Männer nicht mehr als 2,5 Liter Bier oder einLiter Wein sein, für Frauen gelten die halben Mengen. Als Ergänzungenhelfen regelmäßige Bewegung und der Abbau von Stress. Das Rauchenaufzugeben, ist zusätzlich wichtig."Das ,Länger besser leben.'-Programm der BKK24 berücksichtigtgenau diese Aspekte. Mit vielen Hinweisen und Aktionen werdenGesundheit und Wohlbefinden verbessert", sieht Prof. Dr. Glaeskedarin die Chance, nicht nur den Darm mit Prävention gesund zu halten.Pressekontakt:"Länger besser leben."-Institutan der Universität BremenWissenschaftlicher Leiter Prof. Gerd GlaeskeE-Mail: glaeske@uni-bremen.deTelefon: 0421 218 58558www.bkk24.de/lbl-institutOriginal-Content von: BKK24, übermittelt durch news aktuell