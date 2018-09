Prävention: 165.000 weniger Krebsneuerkrankungen

Obernkirchen/Bremen (ots) - "Eine konsequente Prävention kann dieKrankheitshäufigkeit verringern - auf Dauer um rund 30 Prozent",fasst Prof. Gerd Glaeske die Einschätzung vieler Experten zusammen.Der wissenschaftliche Leiter des "Länger besser leben."-Instituts,einer Kooperation von Universität Bremen und Krankenkasse BKK24,weist in diesem Zusammenhang insbesondere auf Diabetes Typ 2,Adipositas und Herz-Kreislaufkrankheiten hin.Dass Prävention auch die Anzahl der jährlich neuenKrebserkrankungen verringern kann, hat erst vor kurzem dasKrebsforschungszentrum in Heidelberg betont: Von den 440.000Neuerkrankungen an Krebs pro Jahr könnten 38 Prozent - also 165.000Fälle - vermieden werden. Voraussetzung der Reduzierung: Maßnahmender Prävention müssten ernsthaft und mit Nachdruck propagiert werden.Vor diesem Hintergrund weist Prof. Glaeske auf dasPräventionsprogramm "Länger besser leben." der BKK24 hin: "Es gibtgenau vier Empfehlungen, die nach Ergebnissen in wissenschaftlichenUntersuchungen zu einem längeren und besseren Leben führen können.Dazu gehört regelmäßige Bewegung, vitaminreiche Kost, ein maßvollerUmgang mit Alkohol sowie ein Verzicht auf das Rauchen." Allerdingskämen Infektionen und belastende Umweltfaktoren hinzu, die ebenso zuKrebserkrankungen führen könnten.Der weitaus wichtigste Risikofaktor bleibt aber das Rauchen. In 19Prozent der Fälle ist der Nikotinkonsum Ursache einerKrebserkrankung - vor allem Lungenkrebs. Regelmäßiger Alkoholkonsum,der zu Krebserkrankungen im Mund, im Rachen, in der Leber und in derSpeiseröhre beitragen kann, führt zu etwa zwei Prozent derNeuerkrankungen. "Das soll aber kein Freibrief sein, um dieses Risikokleinzureden. Ein hoher Alkoholkonsum ist schließlich auch für andereProbleme verantwortlich", blickt Prof. Glaeske auf Krankheiten,Unfälle, Gewalttaten, Verletzungen und Todesfälle. Bei derPrävention von Krebserkrankungen geht es zudem um die Art derErnährung. Diese ist zum Beispiel eng mit der Entwicklung einerAdipositas verbunden und damit ein Risikofaktor für Gebärmutter-,Nieren- und Leberkrebs.Die Frage nach möglichen Verhaltensänderungen ist für Prof.Glaeske konkret beantwortet: den Anteil von verarbeitetenLebensmitteln 15 bis 20 Prozent nicht übersteigen lassen, den Anteilvon Obst und Gemüse auf fünf Portionen pro Tag erhöhen, den Anteilvon Fleisch und Salz verringern und für einen normalenBody-Mass-Index sorgen. "Dann kann die Häufigkeit von Darm-, Lungen-und Brustkrebs verringert werden", äußert sich Prof. Glaeskeoptimistisch, erkennt aber weitere Quellen für Krebsrisiken imStraßenverkehr durch Feinstaub, das so genannte Passivrauchen oder inder übermäßigen Nutzung von Solarien. Eine "Anleitung" für einebessere Gesundheit und mehr Wohlbefinden sieht Prof. Glaeske imPräventionsprogramm "Länger besser leben." der BKK24: "Nutzen Sie diewertvollen Ratschläge und die vielen Angebote - jeder kann mitmachen,es lohnt sich!"Pressekontakt:"Länger besser leben."-Institutan der Universität BremenWissenschaftlicher Leiter Prof. Gerd GlaeskeE-Mail: glaeske@uni-bremen.deTelefon: 0421 218 58558www.bkk24.de/lbl-institutOriginal-Content von: BKK24, übermittelt durch news aktuell