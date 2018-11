Praesidiad Group erwirbt DREHTAINER

London (ots/PRNewswire) -PRÆSIDIAD, der weltweit tätige Anbieter von Sicherheitssystemenund -lösungen, gab die Übernahme der Drehtainer GmbH in Deutschlandbekannt, die im Rahmen des HESCO-Geschäfts des Konzerns geführt undbetrieben wird. Der Abschluss der Transaktion wird für das Frühjahr2019 erwartet.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/788690/PRAESIDIAD_Logo.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788689/Hesco.jpg )Reinhard Glombek und Jens Harder, geschäftsführende Gesellschaftervon DREHTAINER, das Spezialcontainer für die Anwendung in derVerteidigungs- und Nukleartechnik entwickelt und herstellt, gabenbekannt: "Wir freuen uns, dass DREHTAINER mit Hesco einen Partnergefunden hat, der unsere Kultur und Werte teilt und mit dem wirzusammenarbeiten können, um das Wachstum des Unternehmensfortzusetzen."Michael Hughes, CEO von HESCO, kommentierte diesen strategischwichtigen Schritt zur Übernahme von DREHTAINER: "Unter der Leitungvon PRÆSIDIAD hat Hesco die Expansion in ergänzende neueSchlüsselmärkte beschleunigt. Diese Akquisition erweitert nicht nurunser Portfolio, sondern ermöglicht auch die entscheidendeZusammenarbeit zwischen Hesco und den jeweiligenEngineering-Kapazitäten von DREHTAINER. Gemeinsam werden wirBranchenwissen teilen und neue bahnbrechende Technologien für denMilitär- und Sicherheitsschutz entwickeln."Informationen zu PRÆSIDIADPRÆSIDIAD ist ein Weltmarktführer für Lösungen zum Schutz vonEinsatzkräften, integrierte Perimeter-Sicherheitssysteme sowieProdukte zur Herstellung von Industriegittern und Zäunen. UnsereMarken Hesco, Betafence und Guardiar sind weltweit bekannt fürhochwertige Schutzsysteme, integrierte Sicherheitslösungen undhervorragenden Service.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.praesidiad.com/Informationen zu HescoHesco (http://www.hesco.com) ist ein weltweit führender undinnovativer Anbieter von Verteidigungs-, Perimeterschutz- undSicherheitssystemen, einschließlich Verteidigungsbarrieren,Hochwasserbarrieren, Schnellabwehrsystemen, Fluchtbunkern undballistischer Schutzpanzerung.Hesco ist ein Synonym für Gewaltschutz und wird in der gesamtenBranche für sein Engagement zur Rettung von Leben, Eigentum undUmwelt anerkannt, wann und wo immer es nötig ist.Informationen zu DREHTAINERDREHTAINER entwirft, entwickelt und produziert Spezialcontainerfür verschiedene militärische und zivile Anwendungen, wieGefechtsstände, Feldlager und Botschaften.Pressekontakt:Ross ThompsonBrand Marketing Directorross.thompson@hesco.com+44(0)113-248-6633Original-Content von: PRÆSIDIAD, übermittelt durch news aktuell