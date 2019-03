Präsidentschaftswahl in der Ukraine gestartet

KIEW (dts Nachrichtenagentur) - In der Ukraine hat am Sonntagvormittag die mit Spannung erwartete Präsidentschaftswahl begonnen. Rund 30 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, bis 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit) ihre Stimme abzugeben. Mit ersten Prognosen wird noch am Abend gerechnet.

Es gilt als unwahrscheinlich, dass sich ein Kandidat im ersten Wahlgang durchsetzen wird. Eine mögliche Stichwahl würde am 21. April stattfinden. Insgesamt treten 39 Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl an. In den Umfragen liegt überraschend der Komiker und Schauspieler Wolodymyr Selenskyj vorne. Dahinter folgen Ex-Ministerpräsidentin Julija Tymoschenko und Amtsinhaber Petro Poroschenko, wobei beiden Chancen auf eine Teilnahme an der Stichwahl eingeräumt werden. Wichtigste Themen im Wahlkampf waren die weit verbreitete Korruption im Land sowie der anhaltende Konflikt in der Ostukraine.

