Präsidentschaftsdebatte: Erziehungsmaßnahme für Trump!

Präsident Donald Trump und sein demokratischer Rivale Joe Biden werden ihre Mikrofone stumm schalten, während der jeweils andere seine Eröffnungsrede bei der abschließenden Präsidentschaftsdebatte am Donnerstag hält, berichtet die Associated Press.

Was passiert ist

Die 90-minütige Debatte, die um 21.00 Uhr ET beginnt, wird an der Belmont-Universität in Nashville, Tennessee, abgehalten und von der NBC-Nachrichtenjournalistin Kristen Welker moderiert, so die Commission On Presidential ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung