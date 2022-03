Vor Präsidentenwahl in Südkorea schmiedet Oppositionskandidat Bündnis

SEOUL (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Südkorea hat der Kandidat der größten Oppositionspartei, Macht des Volkes (PPP), ein Bündnis mit einem bisherigen wichtigen Konkurrenten geschmiedet. Der Zentrumspolitiker Ahn Cheol Soo von der kleineren Volkspartei verkündete am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, aus dem Kandidatenrennen auszusteigen und den ehemaligen Generalstaatsanwalt Yoon Suk Yeol von der konservativen PPP unterstützen zu wollen. Beide Seiten erklärten, ihre Wahlkampagnen zusammenlegen zu wollen, um bei der Wahl am 9. März einen Machtwechsel herbeiführen und eine Koalition bilden zu können.

Wie sich das Bündnis auf die Wahl auswirken könnte, galt unter Beobachtern als unklar. Es wurde aber damit gerechnet, dass sie Yoons Chance verbessern könnte. Laut mehreren Umfragen in den vergangenen Wochen lagen Yoon und der Bewerber der regierenden Demokratischen Partei, Lee Jae Myung, dicht beieinander. Dahinter platzierte sich mit Abstand Ahn als Dritter. Seit Donnerstag dürfen keine neuen Umfrageergebnisse zur Wahl mehr veröffentlicht werden.

Die Südkoreaner wählen am nächsten Mittwoch den Nachfolger des sozialliberalen Präsidenten Moon Jae In, der sich nach fünf Jahren im Amt nicht zur Wiederwahl stellen kann. Für die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens hat die Präsidentenwahl eine enorme Bedeutung. Im Präsidialsystem des Landes laufen fast alle wichtigen Entscheidungen über das Staatsoberhaupt. Der nächste Präsident übernimmt das Amt im Mai.

Die Partei Lees kritisierte das Bündnis Yoons mit Ahn als eine "geheime Absprache", die von Eigeninteresse geleitet worden sei. Das konservative Lager beschuldigt die derzeitige Regierung, die politische Spaltung des Landes verstärkt zu haben./dg/DP/eas