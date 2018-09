Ein Präsident für die Menschen in der Bundeswehr (FOTO)

Köln (ots) -Mit einem Empfang und einer feierlichen Serenade ist derscheidende Präsident des Bundesamtes für das Personalmanagement derBundeswehr, Georg Stuke, in Köln geehrt worden. Zugleich wurde seineNachfolgerin Sabine Grohmann in ihr neues Amt eingeführt.256.000 zu betreuende Mitarbeiter, jährlich rund 17,4 MilliardenEuro Umsatz - Köln-Longerich ist der Hauptsitz einer großen undmodernen, aber eher unbekannten Behörde: des Bundesamtes für dasPersonalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw). An seiner Spitze fandjetzt ein Wechsel statt. Mit einer feierlichen Serenadeverabschiedete Gerd Hoofe, Staatssekretär im Bundesministerium derVerteidigung (BMVg), Georg Stuke in den Ruhestand. Er war der erstePräsident dieser im Dezember 2012 neu aufgestelltenBundesoberbehörde. Seine Nachfolgerin ist Sabine Grohmann, zuletztStellvertreterin des Abteilungsleiters Personal im BMVg. Dergebürtige Westfale Stuke hatte seine Karriere bei der Bundeswehr 1989als Dezernent bei der Wehrbereichsverwaltung I in Kiel begonnen undarbeitete unter anderem sieben Jahre lang im Ministerium, zuletzt alsBüroleiter des damaligen Verteidigungsministers Volker Rühe. Vorseiner Tätigkeit in Köln war er Präsident der WehrbereichsverwaltungWest in Düsseldorf. "Unter Ihrer Führung formte sich das BAPersBw zueinem leistungsfähigen und anerkannten Dienstleister", lobteStaatssekretär Hoofe den scheidenden Präsidenten und setzte hinzu:"Der Umstrukturierungsprozess auf dem Gebiet des Personalwesens derBundeswehr ist daher mit dem Namen Georg Stuke untrennbar verbunden."Das BAPersBw ist eine Neuschöpfung aus verschiedenen, über dasBundesgebiet verteilten Ämtern und Dienststellen. Seine mehr als4.200 militärischen und zivilen Mitarbeiter (hinzu kommen weitererund 2.560 Dienstposten für die Personalgewinnung) tragen weitgehendunbeachtet von der Öffentlichkeit, aber effizient dazu bei, dass dieBundeswehr ihre vielfältigen Aufträge weltweit erfüllen kann.Erstmals sind die Bereiche Personalgewinnung, -entwicklung, -bindungund -ausgliederung in einer Behörde prozessorientiert gebündeltworden. An diesem Kraftakt hatte Stuke maßgeblichen Anteil. Erhinterlasse seiner Nachfolgerin "ein modernes und leistungsfähigesBundesamt", betonte der Abteilungsleiter Personal im BMVg,Generalleutnant Klaus von Heimendahl, bei der Übergabe derDienstgeschäfte.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4001E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell