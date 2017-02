Präsident aserbaidschanischer NGO weist Korruptionsvorwürfe zurück, verweist auf Mailänder Gerichtsurteil

Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) -Aserbaidschan hat die Korruptionsvorwürfe der ParlamentarischenVersammlung des Europarates (PACE) zurückgewiesen und auf einitalienisches Gerichtsurteil verwiesen, nach dem keine Anklage gegenden italienischen Politiker Luca Volonté und andere, die wegenangeblicher Annahme von Bestechungsgeldern von Aserbaidschan imVisier der Mailänder Staatsanwaltschaft standen, erhoben wird.In einer deutlichen Erklärung hat Elkhan Suleymanov, Mitglied desaserbaidschanischen Parlaments und Präsident des Verbands zurEntwicklung der Zivilgesellschaft in Aserbaidschan (ACSDA),"antiaserbaidschanische Kräfte" verurteilt, die "in einerskrupellosen und unmoralischen Verleumdungs- und Schmierenkampagnedas internationale Ansehen Aserbaidschans beschädigen wollten".Er verwies auf ein Gerichtsurteil des Rats der Richter fürErmittlungsverfahren der Mailänder Staatsanwaltschaft vom 27. Januar2017, in dem das Mailänder Gericht "entschieden hat, keine Anklagegegen Luca Volonté in Zusammenhang mit dem Korruptionsvorwurf währendder Ausübung seines Amtes zu erheben".Suleymanov zeigt sich überrascht, dass bestimmte westlichePolitiker und Medienvertreter trotz des Gerichtsurteils "dieseniederträchtigen Angriffe fortsetzen", wo sie stattdessen "eineVerpflichtung empfinden sollten, das Gerichtsurteil zu akzeptieren."Suleymanov weiter: "Leider werden diejenigen, die Aserbaidschangrundlos mit einer Verleumdungs- und Schmierenkampagne angreifen, oftals heldenhafte Kämpfer angesehen. Es hat sich wieder einmal klargezeigt, dass diese skrupellose Verleumdungs- und Schmierenkampagnegegen mein Land Teil einer ausgedehnten internationalen Verschwörungwar, organisiert von Wirtschaftsmächten im Ausland mit dem Ziel,Aserbaidschan zu destabilisieren.""Ich schenke Verleumdung und Klatsch keine Beachtung, da es zumeinem Alltag als Staatsbediensteter gehört. Ich werde aber weiterhinmit aller Kraft mein Land vor einseitigen, haltlosen Attacken undDestabilisierungsversuchen durch antiaserbaidschanische Kräfteschützen", sagte Suleymanov.ACSDA: http://avciya.az/en/index.php?newsid=106Pressekontakt:Eckart Sagereckart@uberstrategies.com+41-79-136-7419Original-Content von: ACSDA, übermittelt durch news aktuell