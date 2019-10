Präsident der Bundesärztekammer: Reflexion über Einsatz von verschreibungspflichtigen Schmerzmedikamenten ist angemessen

Berlin (ots) - Die Zahl der Verschreibungen hat sich lautArzneiverordnungsreport 2019 mehr als verdoppelt. Die Medikamentegingen überwiegend an Patienten mit chronischen Schmerzen und wenigeran Krebspatienten mit schweren Tumorleiden, heißt es.Dazu sagte Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, imARD-Mittagsmagazin am Mittwoch, dass der Einsatz vonverschreibungspflichtigen Schmerzmedikamenten angestiegen ist: "Dasist bemerkenswert, das muss man sich anschauen."Reinhardt räumte ein, dass die Ärzteschaft in Deutschland sichdiesen Anstieg genauer anschauen muss: "Es gibt sicher auch Fälle, indenen Opiate ungerechtfertigterweise eingesetzt werden oderunnachdenklich eingesetzt werden, das ist gar keine Frage, dieDiskussion darüber ist angemessen."Deswegen betonte er, dass Gespräche über den Einsatz derMedikamente aufgrund der Entwicklung umso wichtiger seien: "Indem mansich darauf verständigt, was sind den Leitlinien gerechteIndikationen für den Einsatz von Opiaten - wie man sich verständigt,wie man mit einer Dauerverordnung von Opiaten umgeht, ob man nichtregelhaft eine Überprüfung vornimmt."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell