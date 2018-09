Präsident Bio, Präsident Macron und Premierministerin Solberg begleiteten Bill und Melinda Gates auf dem Goalkeepers Event 2018 in New York City

Weitere Teilnehmer waren u. a. Amina J. Mohammed, Graça Machel,David Miliband, Loyiso Madinga und Kailash SatyarthiZweites jährliches Goalkeepers Event mit Fokus auf der Stärke derJugend, um den globalen Fortschritt voranzutreibenSeattle (ots/PRNewswire) - Bill und Melinda Gates, Mitvorsitzendeder Bill & Melinda Gates Foundation, veranstalteten das zweitejährliche Goalkeepers Event am 25. und 26. September mit, um denbemerkenswerten Fortschritt in Richtung der Verringerung der extremenArmut und die Notwendigkeit, die Anstrengungen für das Erreichen derZiele für nachhaltige Entwicklung (auch: Nachhaltigkeitsziele/GlobalGoals/Globale Ziele) zu beschleunigen, hervorzuheben. Begleitetwurden sie von H. E. Julius Maada Bio, Präsident von Sierra Leone,dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der norwegischenPremierministerin Erna Solberg, der stellvertretendenGeneralsekretärin der Vereinten Nationen Amina J. Mohammed und vielenetablierten und aufstrebenden Führungspersönlichkeiten aus der ganzenWelt.Das Goalkeepers Event 2018 konzentrierte sich auf das Potenzialjunger Menschen, den globalen Fortschritt voranzutreiben, und hobThemen aus dem 2018 Goalkeepers Data Report(https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report) von Bill undMelinda Gates hervor. Der am 18. September herausgegebene Berichtzeigt, wie die Investition in "menschliches Kapital" - die Gesundheitund Ausbildung junger Menschen - Produktivität und Innovation dieTüren öffnet, die Armut verringert und Wohlstand erzeugt.Drei neue hochrangige Partnerschaften, "Accelerators"(Beschleuniger) genannt, wurden am 26. September auf dem GoalkeepersEvent bekannt gegeben. Diese Accelerators werden den Fortschritt inRichtung der Global Goals katalysieren, indem sie Finanzierung undprogrammatische Unterstützung für die Erhöhung der frühenAlphabetisierung, die Eliminierung der Kinderehe und die Ermächtigungjunger Menschen zur Nutzung von Daten für das Vorantreiben desFortschritts in Richtung der Global Goals bereitstellen.Goalkeepers Youth Action Accelerator(https://www.civicus.org/index.php/accelerator): Dieser Acceleratorwird junge Menschen (zwischen 18 und 35 Jahren) befähigen, Daten zubeschaffen und zu nutzen, um öffentliche, private undRegierungsverantwortliche für das Erreichen der Global Goals inVerantwortung zu nehmen. Geleitet von CIVICUS und der GatesFoundation, mit einem Beratungsausschuss aus Vertretern der ObamaFoundation, des George W. Bush Institute, von Restless Developmentund Action for Sustainable Development, wird dieser Accelerator biszu 30 jungen Führungspersönlichkeiten praktische und technischeUnterstützung, Mentorschaft und direkte Finanzierung bis zu je 30.000US-Dollar bieten. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Oktober 2019,und die Programmteilnehmer werden Ende November bekannt gegeben.Skalierung der frühen Alphabetisierung: Dieser Accelerator bringtRoom to Read (http://www.roomtoread.org/) - eine gemeinnützigeOrganisation, die sich auf die Ausbildung von Mädchen und dieAlphabetisierung von Kindern in Asien und Afrika konzentriert - miteiner Vielfalt von Partnern zusammen, um den Ansatz der Organisation,die Alphabetisierung zu erhöhen und Kinder dabei zu unterstützen, dieGewohnheit zu entwickeln, ab früher Kindheit zu lesen, zu skalieren.Dieser Accelerator wird die länderspezifischen Programme von Room toRead in Indien, Vietnam und Südafrika mit 3,5 Millionen US-Dollar anneuen Finanzierungsmitteln von Credit Suisse, Dubai Cares und FourAcre Trust erweitern, was das Ziel von Room to Read vorantreibenwird, in den nächsten drei Jahren mehr als 1,1 Millionen zusätzlicheKinder in diesen Ländern zu erreichen.Girls First Fund (http://www.girlsfirstfund.org/): DieserAccelerator wird den Girls First Fund starten, eine kollaborativeneue Partnerschaft zur Beendigung der Kinderehe. Zu denGründungsspendern und Umsetzern gehören Girls Not Brides, dieChildren's Investment Fund Foundation (CIFF), die Ford Foundation,die David & Lucile Packard Foundation, die Dutch Postcode Lottery,der Kendeda Fund, die NoVo Foundation, Capital for Good USA undGeneva Global. Der Girls First Fund wird die vielversprechendstenGemeinde-basierten Organisationen identifizieren, insbesonderesolche, die von Mädchen, Frauen und Jugendlichen geleitet werden, undihnen eine mehrjährige Finanzierung bieten, um lokale Lösungen zurBeendigung der Kinderehe zu entwickeln und zu verfolgen.Die Goalkeepers Global Goals Awards wurden am 25. Septemberpräsentiert. Zu den Teilnehmern gehörten u. a. die PremierministerinSolberg, die stellvertretende Generalsekretärin der VereintenNationen Mohammed, UNICEFs Exekutivdirektorin Henrietta H. Fore undder britische Sänger und Songwriter Ed Sheeran. In Partnerschaft mitder Bill & Melinda Gates Foundation und UNICEF feierte das Event dieherausragende jugendorientierte Arbeit in der ganzen Welt, die direktmit den 17 Global Goals verbunden ist. Den Campaign Award erhieltAmika George, Gründerin von #FreePeriods, einer Kampagne, diebestrebt ist sicherzustellen, dass kein Mädchen im VereinigtenKönigreich unter "Perioden-Armut" (der Unfähigkeit, Tampons undBinden zu kaufen) leiden muss. Den Progress Award erhielt DysmusKisilu, Gründer des Unternehmens Solar Freeze, das erneuerbareEnergie-Lösungen für Kleinbauern in Kenia bietet, um dielandwirtschaftliche Produktivität zu erhöhen. Und den ChangemakerAward erhielt Nadia Murad, eine Jesidin, die sich für ihreGemeinschaft und die Überlebenden des Genozids einsetzt. LoyisoMadinga, Stand-up-Comedian und Afrikakorrespondent in "The Daily Showwith Trevor Noah", war Gastgeber der Preisverleihung.Während des Goalkeepers(https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/index.html) Event am 26.September führten Präsident Macron und Bill und Melinda Gates auf derBühne ein Gespräch über globalen Fortschritt. Weitere Redner undTeilnehmer waren Präsident Bio von Sierra Leone, der die Visionseines Landes für die Entwicklung menschlichen Kapitals teilte;Richard Curtis, Autor, Aktivist und Mitbegründer von ProjectEveryone; Stephen Fry, Schauspieler, Schriftsteller und Moderator;Graça Machel, internationale Frauen- und Kinderrechtsaktivistin undMitbegründerin des Graça Machel Trust; David Miliband, Präsident undCEO des International Rescue Committee; Kailash Satyarthi,Nobelpreisträger und Kinderrechtsaktivist; David Sengeh, ChiefInnovation Officer für die Regierung von Sierra Leone und TrishaShetty, Rechtsanwältin, soziale Aktivistin und Gründerin von SheSays.Gastgeberinnen des Events waren Nancy Kacungira, die preisgekrönteModeratorin der BBC World News, und Savannah Sellers, Gastgeberin derNBC News.Die am 24. September veröffentlichte Umfrage Goalkeepers GlobalYouth Poll (https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Gates-goalkeepers-youth-optimism) befand, dass junge Menschen in Bezug auf ihreZukunft, die Zukunft ihres Landes und die Zukunft der Weltoptimistischer sind als ältere Menschen. Der Optimismus ist inLändern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen am höchsten, wo jungeMenschen (zwischen 12 und 24 Jahren) überall die optimistischsteGruppe darstellen. Die Umfrage befand außerdem, dass junge Menschenin diesen Ländern tendenziell eher daran glauben, dass sie diePolitik ihres Landes mitbestimmen können, und dass ihre Generationeinen positiveren Einfluss auf die Welt haben wird als die Generationihrer Eltern.Die Goalkeepers-Kampagne startete mit der Veröffentlichung von "Wethe Goalkeepers (https://www.youtube.com/watch?v=E2TZSPNsXiY)", einemKurzfilm basierend auf einem Originalstück der Poetry-Slam-Künstlerinund Jugendaktivistin Aranya Johar, die ebenfalls am Goalkeepers Eventteilnahm. Der Film wurde von dem preisgekrönten Regisseur JoyeetaPatpatia inszeniert und stellt die jungen "Goalkeepers" in denMittelpunkt, die sich auf der ganzen Welt für die Förderung derGlobal Goals einsetzen.Goalkeepers 2018-Livestream über den Facebook-Kanal der Bill &Melinda Gates Foundation: www.facebook.com/gatesfoundation.Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.gatesfoundation.org/goalkeepers.Hinweise an RedakteureMedienanfragen richten Sie bitte an media@gatesfoundation.org.Informationen zur Bill & Melinda Gates FoundationGeleitet von der Überzeugung, dass jedes Leben gleichwertig ist,setzt sich die Bill & Melinda Gates Foundation mit ihrer Arbeit dafürein, allen Menschen ein gesundes und produktives Leben zuermöglichen. In Entwicklungsländern konzentriert sich die Stiftungauf die Verbesserung der Gesundheit der Menschen und darauf, Ihnendie Chance zu geben, sich selbst aus Hunger und extremer Armut zubefreien. In den Vereinigten Staaten setzt sich die Stiftung dafürein, dass alle Menschen - insbesondere diejenigen mit den geringstenMitteln - Zugang zu den notwendigen Möglichkeiten und Chancenerhalten, um in der Schule und im Leben erfolgreich zu sein. DieStiftung mit Sitz in Seattle, Washington, wird von CEO SueDesmond-Hellmann und dem Mitvorsitzenden William H. Gates Sr. geführtund untersteht der Leitung von Bill und Melinda Gates und WarrenBuffett.Informationen zu GoalkeepersGoalkeepers ist die Kampagne der Stiftung, um den Fortschritt inRichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (auch:Nachhaltigkeitsziele/Global Goals) zu beschleunigen. Durch denAustausch von Geschichten und Daten hinter den Global Goals beiVeranstaltungen und durch einen jährlichen Bericht hoffen wir, eineneue Generation von Führungspersönlichkeiten - sogenannte Goalkeepers- inspirieren zu können, die das Bewusstsein für den Fortschritterhöhen, Rechenschaft von ihren politischen Anführern fordern und dieMaßnahmen zur Erreichung der Global Goals voranbringen.Informationen zu den Global GoalsAm 25. September 2015 verpflichteten sich 193 Staats- undRegierungschefs am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York zurUmsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (auch:Nachhaltigkeitsziele/Global Goals). Es handelt sich dabei um eineReihe ehrgeiziger Ziele und Vorgaben, mit denen bis zum Jahr 2030drei außerordentliche Dinge erreicht werden sollen: Beendigung derArmut, Verringerung der Ungleichheit und Aufhalten des Klimawandels.Project Everyone, Mitbegründer von Goalkeepers, wurde vom Autor,Filmemacher und SDG-Unterstützer Richard Curtis ins Leben gerufen, umeinen Beitrag zur Verwirklichung der Global Goals zu leisten, indemeine stärkere Wahrnehmung der Ziele gefördert wird, führende globaleAkteure in die Verantwortung genommen und gezielte Maßnahmenvorangetrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.project-everyone.org.Original-Content von: Bill & Melinda Gates Foundation, übermittelt durch news aktuell