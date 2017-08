Präsenz neu denken - Virtual Classroom Trainings bei Integrata / Neue Wege des Lernens im digitalen Zeitalter

Stuttgart (ots) - Ab sofort bietet die Integrata Cegos GroupVirtual Classroom Trainings im Rahmen von Blended Learning Konzeptenin ihrem Weiterbildungsportfolio an.Als Standardangebot können die Virtual Classroom Trainings nunweltweit in englischer Sprache durchgeführt werden. Aus demStandardangebot werden die Virtual Classroom Trainings in zweiFormaten angeboten: Als 2,5-stündige "Learning Bites" u.a. zu Themenwie Change Management, Collaboration, Feedback, Remote Management.Themen wie beispielsweise High Performance Selling, ProjectManagement Fundamentals oder Situational Leadership werden insogenannten "Master Classes" vermittelt, die mit einem Zeitumfang von3 x 3 Stunden an aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt werden. FürKunden, die Virtual Classroom Trainings zudem in ihrem Unternehmenals Individuallösung einsetzen möchten, werden Präsenztrainings inein Virtual Classroom Training-Format überführt und in die gewünschteSprache übertragen. Dazu werden die Trainings mit einem eigenendidaktischen Konzept von speziell geschulten Trainern für den VirtualClassroom neu überarbeitet.Im Virtual Classroom Training wird eine reale Klassenraumsituationnachgeahmt, sodass die Seminaratmosphäre einem Präsenzseminar sehrnahe kommt. Die Lernenden haben die Möglichkeit sich mit derTrainerin oder dem Trainer sowie mit allen anderen Teilnehmerninteraktiv und in Echtzeit auszutauschen. Das fördert die Motivationwie auch das Lernerlebnis und führt zu besseren und nachhaltigerenLernergebnissen.Als führender europäischer Weiterbildungsanbieter hat dieIntegrata Cegos Group frühzeitig begonnen, zukunftsfähigeLösungsstrategien für das Lernen in der digitalen Welt zu entwickeln.In diesem Zusammenhang sind die Virtual Classroom Trainings einAngebot, das die jeweiligen Vorteile der digitalen und der realenWelt nutzt und effektiv miteinander verbindet. Darüber hinaus wirddie Integrata Cegos Group im Herbst diesen Jahres weitere technischeKomponenten anbieten, die im Zusammenspiel das "neue" Lernen optimalunterstützen: ein Learning Management System, eine virtuelle CoachingPlattform, eine Projektmanagement Plattform für PMP-Online sowieAnalyse- und Abfrage-Tools.Integrata AG und Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG der führendeeuropäische Full Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte undQualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. DasUnternehmen besteht seit 1964 und ist in den ThemenbereichenPersonalentwicklung, Organisationsentwicklung undInformationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio decktüber 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitaleLerninhalte, Lernmethoden und Medien. 150 Berater helfen umfassendbei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. 200festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation undmehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigenWissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen denTeilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüsteteIT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG indie Cegos Group integriert.Cegos GroupSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.Pressekontakt:Kai Nellingerkai.nellinger@integrata.deIntegrata AGZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell