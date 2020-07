Präsentation des Digital Engagement Reports 2020/ Das European Center for Digital Competitiveness, ESCP Berlin, präsentiert den Digital Engagement Reports 2020 in einer Pressekonferenz

Berlin (ots) - Termin: Mittwoch, 08. Juli 2020Uhrzeit: 10:30 UhrOrt: Tagungszentrum der Bundespressekonferenz - Raum 3 und 4Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 5510117 BerlinProf. Dr. Philip Meissner, ESCP Berlin, European Center for Digital Competitiveness undDr. Christian Poensgen, ESCP Berlin, European Center for Digital Competitiveness ,stellen die wichtigsten Ergebnisse des Digital Engagement Reports 2020 vor. Der Report fasst die digitalen Aktivitäten aller 27 europäischen Staats- und Regierungschefs in einem neuen und umfassenden Ranking zusammen.Wie steht es um die Digitalpolitik in Europa?Welche Spitzenpolitiker engagieren sich und für welche Themen?Wird Europa bei Zukunftstechnologien abgehängt?Das Digital Engagement Ranking wurde erstmalig erhoben und wird nun jährlich publiziert. Es liefert neue Erkenntnisse über die digitalen Aktivitäten und Fokusbereiche aller 27 europäischen Staats- und Regierungschefs und liefert detaillierte Profile über deren Schwerpunkte.Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule mit Standorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP die älteste Business School weltweit. Bis heute belegt die Business School regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial Times. Akademische Schwerpunkte der ESCP Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.Pressekontakt:Anmeldung und Interviewwünsche bitte an: markus.foederl@glh-online.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/140025/4643361OTS: ESCP Berlin - European Center for Digital CompetitivenessOriginal-Content von: ESCP Berlin - European Center for Digital Competitiveness, übermittelt durch news aktuell