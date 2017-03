"Prägende Kraft" und "wichtiger Wegbegleiter"/Evangelische Kirche trauert um Hermann Barth

Hannover (ots) - Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)trauert um den früheren Präsidenten des EKD-Kirchenamtes, HermannBarth. Der Theologe ist am Mittwoch, 15. März, im Alter von 71 Jahrenin Hannover gestorben.Der Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof HeinrichBedford-Strohm, würdigte Barth, den er bereits lange vor Antrittseines Bischofsamts kennengelernt hatte, als "prägende Kraft derevangelischen Kirche". Barth habe mit klarem Blick und großerOffenheit wertvolle Impulse über die Kirche hinaus in dieGesellschaft gegeben. "Sein ausgleichendes Temperament und seineSprachkraft haben viele Texte und Positionierungen der EKD geprägt,so Bedford-Strohm. "Mit großer Dankbarkeit sehe ich auf den Segen,der aus seinem Leben für unsere Kirche und für die Gesellschaft alsganze erwachsen ist."Hermann Barth war von 2006 bis 2010 Präsident des Kirchenamtes derEKD, zuvor von 1985 bis 1993 Oberkirchenrat für den ThemenbereichÖffentliche Verantwortung. Von 1993 bis 2006 war er TheologischerVizepräsident des Kirchenamtes der EKD. Hermann Barth war Mitglied imNationalen, später dann Deutschen Ethikrat.Die Präses der Synode der EKD, Irmgard Schwaetzer, hob in einerersten Reaktion Barths "außergewöhnlich kluge und besonnene Art"hervor. Er sei in ethischen Themenbereichen ein sehr kompetenterBerater gewesen. "Seine evangelische Kirche erinnert sich mit großemDank und Respekt an ihn.""Für viele von uns war Hermann Barth ein wichtiger Wegbegleiter,dem wir viel zu verdanken haben., sagte sein Nachfolger im Amt desPräsidenten des EKD Kirchenamtes, Hans Ulrich Anke. Seine imRuhestand aufbrechende schwere Erkrankung habe er mit großerTapferkeit ertragen. Die Losung seines Todestages "Mein Herz istfröhlich in dem Herrn" (1. Samuel 2,1) habe Barth Zeit seines Lebensaus ganzem Herzen geteilt.Hannover, 16. März 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell