Chiba, Japan (ots/PRNewswire) - Die Präfektur Chiba, Heimat desNarita International Airport, stellt gegenwärtig Informationen durchdie im September 2018 gestartete Facebook-Seite "Chiba-no MiryokuHasshintai" (dt.: Team zur Bekanntmachung der Attraktionen von Chiba)zur Verfügung, um die faszinierenden Anziehungspunkte der Präfekturim restlichen Japan und in der Welt zu präsentieren, während dieOlympischen Spiele und die Paralympischen Spiele in Tokio 2020 näherrücken.(Fotos: https://kyodonewsprwire.jp/release/201903224505?p=images)Menschen, die Chiba lieben, haben bisher rund 600 Mitteilungen aufder Facebook-Seite gepostet und auf diese Weise den bezaubernden Reizder Präfektur vorgestellt, unter anderem Chibas einzigartigesgastronomisches Angebot und die eindrucksvolle Landschaft, aber auchdie Gastfreundschaft der Bevölkerung vor Ort.Die Gewinner wurden aus zahlreichen Posts ausgewählt, aufGrundlage der erreichten Anzahl von Gefällt mir- undTeilen-Aktivitäten sowie einer Vorauswahl durch Experten, darunterein sehr gekannter Blogger. Das Forum Chiba-no Miryoku Hasshintaiwurde im Chiba Prefectural Museum of Art, das für seine großzügigeBaustruktur renommiert ist, veranstaltet, und die Gewinner undMitteilungen wurden für ihre beeindruckenden und positiven Reaktionenpräsentiert.Die Experten hielten Vorträge über die Attraktionen von Chiba undwie man der Öffentlichkeit solche Anziehungspunkte mithilfe vonsozialen Netzwerkseiten (SNS) näherbringen kann.Vertreter der Präfekturregierung hoffen, dass so viele Menschenwie möglich durch die Facebook-Seite Chiba-no Miryoku Hasshintai dieAttraktionen der Präfektur Chiba erkunden können, die mit dem NaritaInternational Airport als Tor zu Japan dient.Die folgenden preisgekrönten Posts werden auf der Facebook-Seite"Chiba-no Miryoku Hasshintai" bereitgestellt. Die Vertreter derPräfekturregierung Chiba bitten die interessierte Öffentlichkeit, mit"Gefällt mir" zu kommentieren, wenn sie die Posts ansprechend finden:(1) Gold-Auszeichnung (Post, der die größte Anzahl von "Gefälltmir"- und Teilen-Aktivitäten erreichte)Name: Yukiko TakashiroInhalt: Omigawa Ekimae Shotengai (Einkaufsstraße vor der OmigawaStation) (Stadt Katori)https://www.facebook.com/introchiba/photos/a.505880993198427/615572998895892/?type=3&theater(2) Silber-Auszeichnung (Post, der die zweithöchste Anzahl von"Gefällt mir"- und Teilen-Aktivitäten erreichte)Name: Tatsuya SatoInhalt: Hojo Beach (Stadt Tateyama)https://www.facebook.com/introchiba/photos/a.505880993198427/613485252438000/?type=3&theater(3) Bronze-Auszeichnung (Post, der die dritthöchste Anzahl von"Gefällt mir"- und Teilen-Aktivitäten erreichte)Name: Toshiki SekiInhalt: Haraoka Beach (Stadt Minamiboso)https://www.facebook.com/introchiba/photos/a.505880993198427/613927662393759/?type=3&theaterPressekontakt:Kazuyuki KawasakiPress and Public Relations DivisionChiba Prefectural GovernmentTel.: +81-43-223-2256E-Mail: kouhou05@mz.pref.chiba.lg.jpOriginal-Content von: Chiba Prefectural Government, übermittelt durch news aktuell