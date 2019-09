Prädikat besonders wertvoll für starkes Debüt: SYSTEMSPRENGER im Kino / Außerdem: DOWNTON ABBEY - der Kinofilm als Abschluss der Erfolgsserie

Wiesbaden (ots) - In dieser Kinostartwoche empfiehlt die FBWjunges deutsches Kino mit Mut und den glanzvollen Abschluss einesweltweit erfolgreichen Serienphänomens.SYSTEMSPRENGER(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/systemsprenger) von NoraFingscheidt erzählt auf kraftvolle Weise von der 9-jährigen Benni,die durch ihre unkontrollierten Wutanfälle bereits mehrere sozialeEinrichtungen erfolglos durchlaufen hat und nun auf denAnti-Gewalttrainer Micha trifft, der ihr helfen will. "Eineindringlicher Spielfilm, der auf allen Ebenen eindrucksvollgestaltet und zusammengefügt ist", so die FBW-Jury über den Film, derauf der Berlinale uraufgeführt wurde und nun auf der Shortlist fürden Deutschen Filmpreis steht. Die Jury vergibt das Prädikat"besonders wertvoll".DOWNTON ABBEY(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/downton_abbey) ist derfilmische Abschluss der weltweit erfolgreichen britischen TV-Serierund um das Schicksal der Bewohner eines britischen Herrenhauses inden 1920er Jahren. Die FBW vergibt das Prädikat "wertvoll" undschreibt: "Der Film changiert leichtfüßig zwischen großen Gefühlenund einer augenzwinkernden Milieuzeichnung."Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell