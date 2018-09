Wiesbaden (ots) - Die klassischen Geschichten kann man jederGeneration neu erzählen - wenn man einen zeitgemäßen Zugang findet.Und das ist Aron Lehmann mit DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT (Start: 6.September) gelungen. Der Film überträgt die Romanze zwischen CyranoDe Bergerac und seiner angebeteten Roxanne in die heutige Zeit undbelebt sie so für eine junge Zielgruppe ganz neu. Cyril, der Held desFilms, ist ein Meister des Battle-Rap. Und in der Außenseiterin Roxy,die neu in seine Schulklasse kommt, findet er gleich eineSeelenverwandte. Doch wegen seiner großen Nase, für die er sichschämt und wegen der er in der Klasse verspottet wird, traut er sichnicht, ihr seine Liebe zu gestehen. Und so muss ein anderer Jungeher, der anstelle Cyrils für ihn auftritt. Was alles noch vielkomplizierter macht - für alle Beteiligten. Die fünfköpfigeExpertenrunde der FBW zeichnet den Jugendfilm, der gleichzeitig alsKomödie auf ganzer Linie überzeugt, mit dem höchsten Prädikat"besonders wertvoll" aus und schreibt in ihrer Begründung: "Deraltgediente Plot wird gekonnt in eine Coming-of-Age Geschichteeingebettet, die während einer Klassenfahrt nach Berlin spielt. DerFilm trifft glaubwürdig den Ton, der unter den Jugendlichen herrscht.Sehr angenehm ist auch, dass hier die Lehrer und Eltern nicht, wiesehr oft, als Karikaturen gezeichnet werden, die noch nie eine Emailverschickt haben und auch sonst den Jugendlichen hoffnungslosunterlegen sind. Überzeugend sind schließlich auch die jungenDarsteller, wobei Aaron Hilmer besonders hervorzuheben ist, dennseine (auch sehr gut geschriebenen) Diss-Attacken wirken authentischund können neben den Reimen seiner Konkurrenten, die zum Teiltatsächlich aus der Rap-Szene kommen, durchaus bestehen." Auch dieFBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film, "der seine Zuschauer sowohlzum Schmunzeln als auch zum lauten Lachen bringt", für "13 bis19-jährige Jungen und Mädchen für einen Kinobesuch mit Freunden" undvergibt 4,5 Sterne.Mehr dazu unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/das_schoenste_maedchen_der_welthttps://www.jugend-filmjury.com/film/das_schoenste_maedchen_der_weltEnde der 1930er Jahre mussten Alfred Lion und Frank Wolff ihreHeimat Deutschland verlassen, weil sie Juden waren. Sie gingen in dieUSA und gründeten dort das Plattenlabel "Blue Note Records". Ihr Zielwar es, afro-amerikanischen Jazz-Künstlern eine musikalische Heimatzu geben. Und ihnen den Respekt zu zollen, den sie aufgrund derRassendiskriminierung nicht bekamen. Wim Wenders steht als Produzenthinter IT MUST SCHWING! (Start: 6. September), derMusik-Dokumentation von Eric Friedler, die die faszinierende understaunliche Geschichte von Lion und Wolff erzählt. Jazz-Größen wieHerbie Hancock und Sheila Jordan kommen in Interviews ebenso zu Wortwie Weggefährten und die zeit ihres Lebens besten Freunde Lion undWolff selbst. "Eric Friedler gelang ein Werk, das neben seinemdokumentarischen Gehalt auch filmisch zu überzeugen weiß. Einspannendes, anspruchsvolles, emotional packendes und gleichzeitigfulminantes Denkmal. Gewidmet dem Jazz, einem legendären Musik-Labelund einer Freundschaft, die ein Leben lang hielt."Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/it_must_schwingMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülernbesetzt. Sie sind an insgesamt neun Standorten in Deutschlandetabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige. Seit neuestem mit einem Standort auch in Berlin undjetzt auch mit Empfehlungen in der Kategorie "14+". MehrInformationen unter www.jugend-filmjury.com.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell