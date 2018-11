Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Wiesbaden (ots) - In seinem dritten Film AUFBRUCH ZUM MOND (Start:8. November) erzählt der mit einem Oscar ausgezeichnete RegisseurDamien Chazelle die Geschichte der Apollo-11-Mission aus derPerspektive Neil Armstrongs, der mit dem Krebstod seiner dreijährigenTochter den schlimmsten Schicksalsschlag seines Lebens überwindenmusste und der am 21. Juli 1969 die Worte sprechen sollte, die in dieGeschichte eingingen: "Ein kleiner Schritt für einen Menschen, eingroßer Schritt für die Menschheit!" In ihrem Gutachten schreibt diefünfköpfige Expertenrunde der FBW: "Der Film ist sehr authentischausgestattet und es gelingt Chazelle, die Bilder von der Mondlandung,die ja jeder im Original kennt, zugleich überzeugend nachzubauen unddurch die andere Perspektive dann doch neu wirken zu lassen. All daswird nicht ausgestellt, sondern fügt sich in die zugleich einfühlsamund komplex erzählte Lebensgeschichte von Armstrong ein. Dieser wirdvon Ryan Gosling überzeugend als ein introvertierter Einzelgängerverkörpert, der von seiner Ehefrau fast dazu gezwungen werden muss,sich vor seiner Mondfahrt von seinen verängstigen Kindern zuverabschieden. Die Landung des ersten Menschen auf dem Mond ist eineder bekanntesten Geschichten des letzten Jahrhunderts, aber sie wirdhier so anders und mitreißend erzählt, dass man am Ende wirklichgespannt darauf ist, ob und wie es Armstrong gelingt, seine Missionzu erfüllen." Die FBW-Jury verleiht dem Film einstimmig das höchstePrädikat "besonders wertvoll".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/aufbruch_zum_mondPaul Zeise lässt eines Tages von jetzt auf gleich alles zurück.Auf dem Weg zur Arbeit lässt er sein Rad an einer Pferdekoppel stehenund läuft einfach los. Er lässt sich treiben, begegnet Menschen undüberraschenden Herausforderungen. Im Grunde ist Paul glücklich. Dochdann geschieht etwas, was in Paul die Sehnsucht erweckt, zu einerbürgerlichen Existenz zurückzukehren. Der Debütfilm von JulianPörksen, WHATEVER HAPPENS NEXT (Start: 8. November) beginntunvermittelt mit dem Ausstieg Pauls aus seinem bisherigen geordnetenLeben. Die unabhängige Jury der FBW, die den Film mit dem Prädikat"besonders wertvoll" auszeichnet, lobt die mutige Herangehensweisedes Regisseurs und das lakonisch-langsame Erzähltempo des Films. DerZuschauer begleitet den Protagonist, herausragend verkörpert vonSebastian Rudolph, und wird so zu einem Teil seiner Reise durchDeutschland und Polen. Ein starkes Debüt und eine filmischeigenwillige Aussteigergeschichte. Eindrucksvoll unaufdringlicherzählt.Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/whatever_happens_nextIn der kommenden Woche mit Prädikat im Kino: Der DokumentarfilmDIE ANDERE SEITE VON ALLEM und der Debütfilm REISE NACH JERUSALEM.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell