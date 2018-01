Wiesbaden (ots) - Das Kinojahr 2018 beginnt mit dem neuen Werk vonRegie-Altmeister Woody Allen, der mit WONDER WHEEL (Start: 11.Januar) seinen mittlerweile 47. Film präsentiert. Als Erzählerfungiert der Rettungsschwimmer Micky Rubin, der von einer Karriereals Autor enorm tiefer und bedeutungsvoller Dramen träumt. Micky hateine Affäre mit der unglücklich verheirateten Ginny, die mit demschroffen Ex-Alkoholiker Humpty zusammenlebt, nachdem ihre notorischeUntreue eine erste Ehe zum Scheitern brachte. Als eines Tages Humptyseigentlich verstoßene Tochter Carolina auftaucht, die mit einemMafia-Gauner verheiratet war, vor dem sie sich nun auf der Fluchtbefindet, gerät die Welt von Coney Island kräftig ins Wanken.Begeistert war die fünfköpfige FBW-Jury unter anderem von VittorioStoraros "exzellenter Kameraarbeit, die die 1950er Jahre nicht in einnostalgisch romantisierendes Licht taucht, sondern dem Zuschauersolch eine Frische und Buntheit jener Zeit vermittelt, dass manglaubt, man sei unmittelbar dabei." Zudem, so die Jury weiter,erscheint es "besonders bemerkenswert, wie diese Kamera denBühnenraum der Wohnung von Humpty und Ginny immer wieder neuarrangiert und so den Eindruck des Kammerspielartigen immer wiederweitet." Die FBW-Jury zeichnet den Film mit dem Prädikat "wertvoll"aus.Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/wonder_wheelGerade erst wurde Gary Oldman für seine Rolle als WinstonChurchill in DIE DUNKELSTE STUNDE mit einem Golden Globeausgezeichnet. Am 18. Januar startet der Film von Joe Wright nun auchin den deutschen Kinos. Als der stets unbequeme und streitsüchtigeWinston Churchill im Jahr 1940 zum britischen Premierminister berufenwird, zeigt sich schnell, dass er mit seinen Ansichten aneckt. Dennim Gegensatz zu vielen Mitgliedern seiner Partei lehnt erFriedensverhandlungen mit den Nazis ab und ist fest entschlossen,gegen den immer mächtiger werdenden Feind um Europa und ein freiesEngland zu kämpfen. Doch der Gegenwind auch aus den eigenen Reihenwird immer schärfer. Die unabhängige Expertenrunde der FBW, die denFilm mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" auszeichnet,schreibt in ihrem Gutachten: "Abermals erweist sich Joe Wright inseinem neuen Werk vor allem als Meister der Raumgestaltung. TrotzWrights Neigung zum ganz großen Kino, das dem herausragenden GaryOldman eine Nominierung als bester Hauptdarsteller einbringen sollte,zeichnet der Film kein überlebensgroßes Bild von Churchill, sondernbetont auch die vielen Schwächen des Staatsmannes. Filmisch zieht DIEDUNKELSTE STUNDE alle Register und zeigt neben Wrights Hang zumepischen Erzählkino auch Momente der Stille und des Privaten, die einvielschichtiges Porträt eines großen Politikers und fehlbarenMenschen zeichnen, dessen Qualitäten man als Zuschauer erst mit derZeit zu schätzen lernt. Nicht nur Biographie und period piece,sondern ein Film, der durchaus auch in unsere Gegenwart hineinragt."Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_dunkelste_stundeMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com.Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnetherausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonderswertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurysmit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganzDeutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligenGenres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell