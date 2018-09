Wiesbaden (ots) - Am 22. Juli 2011 ermordete ein rechtsradikalerFanatiker auf der kleinen vor Oslo gelagerten Insel Utøya 69Jugendliche, die im Rahmen eines Jugendcamps auf der Inselzusammengekommen waren, um über Politik zu diskutieren und einschönes und friedliches Wochenende miteinander zu verbringen. DerAnschlag dauerte 72 Minuten. Der Filmemacher Erik Poppe hat mit UTøYA22. JULI (Start: 20. September) einen Film über dieses schlimmeAttentat gedreht, der den Täter jedoch konsequent ausklammert unddurchgehend die Perspektive der Opfer wählt. Die fünfköpfigeExpertenrunde der FBW verlieh einstimmig das höchste Prädikat"besonders wertvoll" und schreibt in ihrem Gutachten: "Angesichtseines so schrecklichen Geschehens muss man die Frage, ob darüber einSpielfilm gemacht werden "darf", mit einem klaren Ja beantworten.Denn die Kunst kann es auch erreichen, dass den Menschen ein anderer,tieferer Blick auf solche Geschehen, die Teil des kollektivenBewusstseins geworden sind, ermöglicht wird. Poppe zeigt eben nicht,wie Menschen erschossen werden und er folgt keiner gängigenDramaturgie mit Spannungsbögen und der Art, wie Täter, Helden undOpfer in fiktiven Filmen in der Regel repräsentiert werden. Poppezwingt die Zuschauer geradezu, das Geschehen aus ihrem Blickwinkelmitzuerleben. Sie können so unmittelbar und sehr authentischnachempfinden, was die Protagonisten Kaja sieht, weiß, tut und vorallem empfindet, denn der Schock, die Angst und das Entsetzen werdennicht durch die in fiktiven Filmen sonst üblichenDistanzierungsangebote wie Stilisierung, Typisierung,Perspektivwechsel oder auch die Montage gefiltert. Sowohl ästhetischwie auch inhaltlich erzählt Poppe radikal im Sinne der Opfer. Unddass zu denen auch die Überlebenden (auf deren Aussagen das Drehbuchbasiert) gehören, macht er mit einer oft schwer zu ertragendenIntensität deutlich, wenn er zeigt, wie traumatisch diese 72 Minutenfür die Beteiligten waren."Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/uta_ya_22_juliMit augenzwinkerndem Witz und einer großen Portion Kreativität hatRegisseur Eli Roth, der sich bisher als Genrespezialist im"erwachsenen" Horrorfilm hervorgetan hat, ein Fantasy-Abenteuererschaffen, das auf der gleichnamigen Romanreihe von John Bellairsbasiert. In DAS HAUS DER GEHEIMNISVOLLEN UHREN (Start: 20. September)erzählt Roth die Geschichte des Jungen Lewis, der nach dem Tod seinerEltern von seinem Onkel Jonathan aufgenommen wird und schon baldfeststellen muss, dass in dessen Haus merkwürdige Dinge vor sichgehen. "Eli Roth inszenierte das grandiose Abenteuer mit großem Witzund zauberhafter Kreativität. Das Szenenbild und die Ausstattung mitüberbordender Vielfalt und Detailgenauigkeit verdienen das Prädikat"meisterlich". Eine perfekte Dramaturgie dank des guten Drehbuchsgarantiert einen schönen Spannungsbogen, der uns von Szene zu Szenemit immer neuen und keinesfalls voraussehbaren Einfällen überrascht.Eine wunderbare Kameraführung, teils schwebend durch die Räume desSchlosses, und eine ebenso gelungene Licht- und Soundarbeitunterstützen das märchenhaft-phantastische Geschehen, wobei einzelnegruselige Szenen für ein ganz junges Publikum eine Herausforderungsein könnten. Doch das Vertrauen in den Sieg des Guten, vor allem mitdem Einsatz und der Hilfe von Lewis, ist immer zu spüren. Bleibt nochein großes Lob für die Besetzung der Charaktere und das großartigeSpiel." Dies schreibt die unabhängige Jury der FBW, die den Film mitdem Prädikat "besonders wertvoll" auszeichnet.Mehr dazu unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/das_haus_der_geheimnisvollen_uhrenDer spanische Regisseur Javier Fesser kombiniert in seinem FilmWIR SIND CHAMPIONS (Start: 20. September), der für Spanien in diesemJahr ins Oscar-Rennen geht und in seinem Heimatland mit über 3Millionen Kinobesuchern ein voller Erfolg war, Elemente desSportfilms, des Social Clash und des Außenseiterdramas zu eineminsgesamt sehr unterhaltsamen Kinoerlebnis. die inspirierendeGeschichte eines cholerischen Basketballtrainers, der eine Mannschaftmit geistig Behinderten trainieren soll - und dabei auch zu sichselbst findet. Der Film schlägt, so die FBW-Jury, das "Konzept derInklusion als gesellschaftliches Prinzip auf äußerst lebensbejahendeArt und Weise vor". Die Jury hebt in ihrer Begründung für dasPrädikat "besonders wertvoll" Tempo, Rhythmus und Witz des Filmshervor, die "von einer bemerkenswerten Energie angetrieben werden".Gespeist werde dies "vornehmlich aus dem wunderbaren Zusammenspieldes Ensembles, das die Zuschauer immer wieder bindet".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/wir_sind_championsAußerdem neu im Kino: Zwei Dokumentarfilme, die auf ganzunterschiedliche Weise doch dasselbe porträtieren: Starke jungeHelden, die sich von nichts aufhalten lassen. In POWER TO THECHILDREN (Start: 20. September) porträtiert die Regisseurin AnnaKersting verschiedene Kinder- und Jugendparlamente in Indien, die essich zu ihrer Aufgabe gemacht, die Welt für Kinder aus ganz eigenerKraft ein wenig besser und gerechter zu machen. "Ein Film, der bewegtund hoffentlich auch bewegen kann." Zu diesem Schluss kommt die Juryder FBW, die den Film mit dem Prädikat "besonders wertvoll"auszeichnet. Die höchste Auszeichnung der FBW erhielt auch derfranzösische Dokumentarfilm KLEINE HELDEN - NICHTS KANN UNSERE FREUDESTOPPEN (Start: 20. September), in dem Anne-Dauphine Julliand aufberührend inspirierende Art, basierend auf ihren eigenen Erlebnissenals Mutter, von fünf kleinen Helden erzählt, die sich trotz ihrerschweren Krankheiten von nichts und niemandem die Lebensfreude nehmenlassen. Die FBW-Jury schreibt: "Julliand ist es gelungen, mit dergleichen Wahrhaftigkeit von der Krankheit und dem Glück zu erzählen."Auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt die Dokumentarfilme für Kinderab 10 und 12 Jahren und vergibt 4 bzw. 3,5 Sterne.Mehr dazu unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/power_to_the_children_kinder_an_die_macht https://www.jugend-filmjury.com/film/power_to_the_children_kinder_an_die_macht https://www.fbw-filmbewertung.com/film/kleine_helden_a_nichts_kann_unsere_freude_stoppen https://www.jugend-filmjury.com/film/kleine_helden_nichts_kann_unsere_freude_stoppenMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülernbesetzt. Sie sind an insgesamt neun Standorten in Deutschlandetabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige. Seit neuestem mit einem Standort auch in Berlin undjetzt auch mit Empfehlungen in der Kategorie "14+". MehrInformationen unter www.jugend-filmjury.com.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell