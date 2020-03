München (ots) - PAYBACK zählt zu den Unternehmen in Deutschland mit der höchstenKundentreue. Dies geht aus einer nationalen Studie von Deutschland Test, FocusMoney und der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue hervor. Demnachwürden sich Kunden immer wieder für das Multipartner-Bonusprogramm entscheiden."Diese Auszeichnung zeigt einmal mehr, dass der spürbare Mehrwert von PAYBACKKundenbindung erzeugt. Seit 20 Jahren bieten wir unseren 31 Millionen Kundenrelevante Angebote - sie erhalten Punkte und Coupons von rund 680Partnerunternehmen, und das online, offline und mobil. Wir freuen uns sehr überdas Vertrauen und die Loyalität unserer Kunden", so Florian Wolfframm, Mitgliedder Geschäftsleitung und Vice President Marketing & Offers bei PAYBACK.Die Untersuchung basiert auf einer Online-Befragung der Service Value GmbH, beider aktuelle sowie ehemalige Kunden knapp 2.000 Anbieter aus rund 200 Branchenbewertet haben. Maßgeblich war das Service-Erlebnis und das wiederholte Kauf-und Vertragsinteresse von Kunden in Bezug auf den jeweiligen Anbieter. DieService-Rankings basieren auf dem "Service Experience Score", einem Konzept zurMessung der Kundenzufriedenheit über verschiedene Branchen hinweg.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschlandschon von über 31 Millionen Kunden genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner"Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betragpro Jahr. 90 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wiedereingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien.PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobilePunktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von9,5 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3 Shopping-Apps inDeutschland.Pressekontakt:Nina PurtscherDirector Corporate Communications & Public RelationsPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 München+49 (0) 89 997 41 - 206nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.netPAYBACK.defacebook.com/PAYBACKtwitter.com/Presse_PAYBACKWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/102404/4536017OTS: PAYBACK GmbHOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell