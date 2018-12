Prada SPA: Aktienanalyse vom 08.12.2018: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Prada":

Prada SPA weist zum 07.12.2018 einen Kurs von 26,5 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt.

Prada SPA haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Prada SPA haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Dividende: Prada SPA schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,44 % und somit 0,28 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,72 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Prada SPA-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Prada SPA vor. Alles in allem erhält Prada SPA eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.