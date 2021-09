Powertap Hydrogen Capital-Aktie: Unfassbar

In den vergangenen Tagen und Wochen war die Aktie von Powertap Hydrogen Capital an den Börsen ein kleiner Highflyer. Der Wert erregte zumindest die Gemüter dahingehend, dass es zahlreiche Spekulationen um die Zukunft gab. Am Mittwochmorgen passierte zunächst – nichts. Zwar wurden recht schnell größere Stückzahlen gehandelt, jedoch bewegten sich bei mehr als 100.000 Stücken an einer Börse die Notierungen gar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung