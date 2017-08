Powermat-Technologie wird in Samsung Galaxy Note8 integriert

New York (ots/PRNewswire) -Samsung, der Gewinner der Auszeichnung für "The Best Smartphone2017" mit dem Galaxy S8 und S8+ von EISA, gab heute gekannt, dass dasInductive Wireless Charging von Powermat als Standardfeature inseinem neuestem Telefon, dem Galaxy Note8, eingebettet wird.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/548257/Powermat_Inquiry_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/548291/Powermat_Inquiry_Samsung.jpg )Powermat und Samsung sind seit 2015 strategische Partner undarbeiten zusammen, um das Inductive Wireless Charging in einerzunehmenden Anzahl von Mobilgeräten als Standardfeature einzubetten.Samsung-Benutzer können darauf vertrauen, dass die drahtloseAufladung weltweit an den öffentlichen "Charging Spots" von Powermatmöglich ist. Powermat bleibt weiterhin der führende Anbieter für dasdrahtlose Aufladen an öffentlichen Orten, beispielsweise inRestaurants, Cafes und Universitäten."Es ist ganz normal, dass das Galaxy Note8 das Inductive WirelessCharging umfassen wird, das mit WPC und AirFuel Inductive kompatibelist," erklärte Kisun Lee, Vice President of Power Solution, MobileCommunications Business bei Samsung Electronics."Bis Ende 2017 wird die Powermat-Technologie in Millionen vonGeräten auf dem Markt eingebettet und die Powermat-Technologie derStandard für das drahtlose Aufladen sein," erklärte Elad Dubzinski,Powermat CEO. "Dies ist ein weiterer Schritt bei der Realisierung derPowermat-Vision einer Welt ohne Ladekabel."Wenden Sie sich für weitere Informationen an:Aya Kantor,VP Product,Powermat+972-54-5445789marketing@powermat.comOriginal-Content von: Powermat Inquiry, übermittelt durch news aktuell