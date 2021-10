Powerhouse Energy Group-Aktie: Wieder gescheitert

Noch Mitte des Monats sah es so aus, als könne es der Aktie der Powerhouse Energy Group gelingen, einen nachhaltigen Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt bei 0,050 Euro zu vollziehen, denn der EMA50 wurde überwunden und in der Spitze drang der Kurs bis zum 19. Oktober auf ein Hoch bei 0,058 Euro vor. Von hier aus fiel der Wert in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung