Powerhouse Energy Group-Aktie: Jetzt müssen Anschlusskäufe folgen

Im Anschluss an das Hoch vom 15. November bei 0,083 Euro ging die Powerhouse-Energy-Aktie in eine dynamische Abwärtsbewegung über. Sie unterschritt den 50-Tagedurchschnitt und endete erst am 14. Dezember auf einem Tief bei 0,045 Euro. Seitdem vollzieht der Kurs wieder einen leichten Anstieg, der in den vergangenen Tagen den EMA50 überwand und in der Spitze bis auf 0,054 Euro vordrang.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung