Powerhouse Energy-Aktie: Die Unterstützung bröckelt!

Die Powerhouse Energy-Aktie konnte in jüngster Zeit von so mancher erfreuliche Entwicklung profitieren. Nach langer Talfahrt kam bei den Anlegern endlich wieder Kauflaune auf, nachdem ein Lizenzdeal in Polen mit Hydrogen Utopia International abgeschlossen werden konnte. Der scheint auch schon bald Früchte tragen zu können.

Allem Anschein nach befindet der Lizenznehmer sich bereits mit dem Industrieriesen Linde im Gespräch, um die DMG-Technologie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung