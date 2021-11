Powerhouse Energy-Aktie: Steht eine Verdopplung ins Haus?

Mit dem Tief vom 9. August dieses Jahres bei 0,033 EUR, begann bei Powerhouse Energy eine Stabilisierung. So kam es zu zwei maßgeblichen Aufwärtsschüben bis in den Widerstandsbereich von etwa 0,078 EUR. Zwar zeigt sich seither wieder eine Seitwärtsbewegung, doch insgesamt scheint es so, als könnten sich die Bullen schlussendlich durchsetzen. Als Nächstes muss das Oktoberhoch von rund 0,058 EUR aufgebrochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



