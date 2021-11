Powerhouse Energy-Aktie: Kracher!

Das Unternehmen Powerhouse Energy ist in den zurückliegenden Tagen regelrecht gepusht worden. Der Anstieg um mehr als 30 % in fünf Tagen ist und war signifikant. Die Frage: Wie weit reicht der Trend? Die Börsen zeigen sich am Mittwoch zunächst verunsichert.

Trend ist plötzlich ausgebrochen

Der vermeintliche Trend ist plötzlich ausgebrochen. Die Aktie ist dabei in vier Tagen zwar nach oben geschossen, musste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung