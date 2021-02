Powerhouse-Energy-Aktie: Keine großen Sprünge!

Die Powerhouse-Energy-Aktie konnte in den vergangenen fünf Tagen nicht ausbrechen. Der Kurs bewegt sich seitwärts zwischen neun und zehn Eurocent und startete am Dienstag bei diesem Niveau in den Handel. Die Vision des britischen Unternehmens besteht darin, mit ihrer Technologie aus nicht recyclebarem Plastik Wasserstoff als Energiequelle zurückzugewinnen. Während einige User des Finanztrends-Forums von der Idee überzeugt sind und sich großes Potenzial ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!