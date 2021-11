Powerhouse Energy-Aktie: Hammer!

Powerhouse Energy hat am Dienstag einen mächtigen Satz gemacht – diesmal nach unten. Der Kurs ging um -5,4 % abwärts. Dies trübt jedoch das aktuelle Bild an den Börsen kaum. Es riecht nach Gewinnmitnahmen. In den vergangenen fünf Tagen steht der Wert bei einem Hammer-Ergebnis in Höhe von immerhin 37 %.

Wie weiter?

Die Kurse sind damit im klaren Aufwärtstrend. Das ist die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung