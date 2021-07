Powerful Pioneers for 30 years: DIE INTERSOLAR WIRD 30

München/Pforzheim (ots) - Die Intersolar, die weltweite Leitmesse für die Solarwirtschaft, engagiert sich seit drei Jahrzehnten für eine zukunftsfähige Energieversorgung und feiert in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum. Gestartet als lokale Ausstellung "Solar '91" hat sich die Intersolar zur wichtigsten Branchenplattform der Solarwirtschaft entwickelt. Die Fachmesse bringt die Vordenker und Innovatoren der Solarbranche zusammen und ist seit 2018 Teil der Innovationspattform The smarter E Europe. In diesem Jahr findet die Fachmesse pandemiebedingt in einem kompakten Format als Intersolar Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober 2021 auf der Messe München statt.Die Solar Promotion GmbH, ihre Tochtergesellschaften Solar Promotion International GmbH und Conexio-PSE GmbH sowie die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) veranstalten weltweit Messen und Konferenzen für die neue Energiewelt - sowohl für die Bereiche erneuerbare Energien, Energiespeicher, energieeffiziente Gebäude und Quartiere, Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Die Veranstalter öffnen Märkte, fördern den Wissensaustausch und bieten eine globale Bühne für Innovationen. Ihre Vision: eine erneuerbare, dezentrale, digitale und rund um die Uhr verfügbare Energieversorgung. Ihre zentrale Plattform: The smarter E, deren Keimzelle und integraler Bestandteil die Intersolar ist.Von der lokalen Ausstellung zum Impulsgeber der BrancheIhren Anfang nahm die Intersolar Europe vor 30 Jahren in Pforzheim. "Als Student haben meine Mitstreiter und ich die Ausstellung 'Solar´91' organisiert. Schon damals trieb uns die Vision einer solaren Zukunft und einer umweltfreundlicheren Energieversorgung an", sagt Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH. Fünf Solarfirmen präsentierten 1991 ihre Produkte. Elsässer: "Als Initiator der Veranstaltung war mir klar: Für eine zukunftsfähige Energieversorgung muss die Solarenergie an Bedeutung gewinnen. Dieses Ziel haben wir seither unbeirrt und erfolgreich verfolgt und mit der Intersolar eine internationale Bühne für die Solarbranche entwickelt." Von Anfang an setzte sich die Solar Promotion GmbH mit Verbänden, Forschungsinstituten und weiteren Partnern dafür ein, dass die Vision einer solaren Zukunft Wirklichkeit wird. Sie engagierte sich für die kostendeckende Vergütung von Solarstrom, für das 100.000-Dächer-Programm (1999 bis 2003) und das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG, ab 2000). Die Kooperationen und das Engagement legten Grundsteine für die Erfolgsgeschichte: Die Intersolar ist mehr als eine Messe - sie ist Innovator, Impulsgeber und Katalysator sowie in der Branche stark vernetzt.Von Pforzheim über Freiburg nach München und in die WeltIn drei Jahrzehnten ist die Zahl der Aussteller und Besucher kontinuierlich gewachsen. Bereits zur Jahrtausendwende wurde das CongressCentrum Pforzheim zu klein. Die Messe zog nach Freiburg, stärkte ihre internationale Ausrichtung, änderte ihren Namen in Intersolar und hat seitdem mit der FWTM - neben der Solar Promotion GmbH - einen zweiten Veranstalter. "Seit 2000 treiben wir als Partner die Entwicklung der Intersolar voran", ergänzt Daniel Strowitzki, Geschäftsführer der FWTM.Seit 2008 ist der Bundesverband der Solarwirtschaft Exklusivpartner der Intersolar Europe. Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig: "Jedes Jahr bieten wir ein vielschichtiges Programm auf der Intersolar Europe an: Wir vermitteln Fachwissen in Workshops und an unserem Messestand, fördern das Matchmaking zwischen Investoren und unseren Mitgliedsunternehmen und betreuen internationale Delegationen. Keine andere Branchenplattform eignet sich dafür so gut wie Intersolar. Die Intersolar ist eine Institution in der Branche, wir gratulieren der Fachmesse zum 30. Jubiläum. Wir freuen uns auf die Intersolar Europe Restart 2021 im Oktober und auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit."Von der Branchen-Messe zur Innovationsplattform für die neue EnergieweltDoch Solarstrom ist nur ein Aspekt der Energiewende und darf nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr geht es inzwischen um integrierte Lösungen, die eine Vollversorgung mit erneuerbarer Energie rund um die Uhr das ganze Jahr lang möglich machen. Folgerichtig hat sich die Intersolar Europe 2014 mit der ees Europe (Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme) verbunden, um Technologien, Produkte und Innovationen aus den Bereichen Erzeugung und Speicherung von erneuerbarer Energie unter einem Dach zu präsentieren. In einem weiteren Schritt wurde die Innovationsplattform The smarter E Europe und damit eine Plattform für die gesamte neue Energiewelt geschaffen: The smarter E Europe vereinte 2018 erstmals vier Energiefachmessen für erneuerbare und intelligente Energielösungen - die Intersolar Europe, die ees Europe, die Power2Drive Europe (internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität) und die EM-Power Europe (internationale Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen). Mit der thematischen Erweiterung, der Vernetzung der Branchen und Sektoren und der Entwicklung der Plattform für die neue Energiewelt trafen die Veranstalter wieder einmal den Nerv der Zeit und waren Innovator und Vordenker der Branche.Die Erfahrungen in der Erneuerbaren-Energien-Branche haben die Solar Promotion GmbH und die FWTM zu führenden Messe- und Konferenzveranstalter und darüber hinaus zum Impulsgeber für die neue Energiewelt gemacht. In Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen und Verbänden veröffentlichen sie Studien und Experteninterviews. In der Reihe "The smarter E goes digital" organisieren sie seit 2020 Online-Events, Webinare und Podcasts mit Spezialisten aus Wirtschaft, Forschung und Verbänden. Zudem werden innovative Geschäftsideen ausgezeichnet: Mit dem The smarter E, dem Intersolar und dem ees AWARD würdigen die Veranstalter Unternehmen, die die Energiewelt von morgen prägen, sowie mit dem Energiewende Award die besten Energieversorger der DACH-Region.Intersolar Europe Restart 2021: Akteure knüpfen Kontakte und tauschen sich ausDie Innovationsplattform und die Fachmesse Intersolar präsentieren auch in diesem Jahr innovative Produkte und Geschäftsmodelle. Hier erleben Aussteller, Besucher und Konferenzteilnehmer konkret und unmittelbar, dass die neue Energiewelt möglich ist. Sie werden ermutigt und in die Lage versetzt, Ideen, Produkte und Lösungen beschleunigt in den Markt zu führen und die Energiewelt von morgen voranzutreiben. Orientierung dabei gibt der Verband SolarPower Europe: Er stellt mit dem aktuellen "Global Market Outlook" den maßgeblichen Marktanalysebericht für den weltweiten Solarsektor vor. Vorstandsvorsitzende Walburga Hemetsberger: "Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr unseren Global Market Outlook als Partner der Intersolar vorstellen zu können. Mit ihrer internationalen Reichweite bietet die Intersolar den Akteuren des Solarsektors den bestmöglichen Rahmen, neue Solarideen zu präsentieren, sich zu vernetzen und auszutauschen. Daher wünschen wir der Intersolar von Herzen alles Gute zum 30. Geburtstag. 