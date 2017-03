Baden-Baden (ots) -500 Sendungen. Drei Monate Winterpause. Jetzt ist er zurück:Pierre M. Krause begrüßt zur ersten neuen Sendung im Jahr 2017pünktlich zum Weltfrauentag zwei Powerfrauen: Komikerin CarolinKebekus und Sängerin Joy Denalane sind zu Gast im Schwarzwald-Studio.Zu sehen in "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" am Dienstag,7. März, ab 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.Carolin Kebekus ist vor allem als erfolgreiche Komikerin bekannt,die mit ihren Programmen die größten Hallen füllt und im Fernsehen inder "heute show" und mit ihrer eigenen Show "Pussy Terror TV" fürFurore sorgt. Jetzt hat sie ihre erste Hauptrolle als Schauspieleringespielt: "Schatz, nimm du sie" läuft derzeit in den Kinos. Trotzintensiver Karnevalszeit hat sie den Weg nach Baden-Baden gefundenund qualifiziert sich in einer Studio-Aktion als würdigeDomian-Nachfolgerin. Mit Joy Denalane ist eine der größten Stimmender deutschen Musiklandschaft in der Show. Sie präsentiert aus ihrembrandneuen Album "Gleisdreieck" die aktuelle Single "Alles leuchtet"- wie immer in der "Pierre M. Krause Show" live gesungen.Krause-Roadtrip ins SaarlandModerator und Investigativreporter Pierre M. Krause widmet sichaußerdem der großen Schicksalswahl des Jahres: der bevorstehendenLandtagswahl im Saarland. In einem mehrmonatigen Roadtrip nähert ersich dem kleinen, aber feinen Bundesland und ihren Bewohnern.Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "HaraldSchmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag dieWahrheit" zu sehen, sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr alszehn Jahren moderiert er die "SWR3 latenight", die seit 2016 "DiePierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung"TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt.Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus demSchwarzwald" verfasst."Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhrim SWR Fernsehen.Weitere Informationen"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook,Youtube und Twitter. Die Sendungen zum Nachschauen gibt's in der SWRMediathek unter www.swrmediathek.de und unterwww.SWR3.de/comedy/latenight/Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: 'Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@swr.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell