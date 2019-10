Powercell Sweden: Nächste Hammer Meldung – Besser als NEL ASA!

Die Powercell Sweden AB Aktie konnte bei seine Aktionäre in den letzten Wochen Jubelschreie hervorrufen. Mittlerweile jagt die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers ein Rekordhoch nach den nächsten. Über den ganzen Oktober konnte ein wahnsinniges Plus von über 25% verbucht werden. Seit Mitte September hat sich der Wert der Aktie sogar fast verdoppelt. Die Bullen scheinen die Powercell Sweden Aktie fest in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung