Powercell Sweden: Deal mit Bosch lässt Kurse explodieren

Kaum jemand unter den Anlegern war der Name Powercell Sweden bis vor wenigen Tagen ein Begriff.

Der Spezialist bei Brennstoffzellen konnte nun einen massiven Fisch an Land ziehen. So wurde gestern bekannt gegeben, dass der Deal mit Bosch in trockenen Tüchern ist. Konkret:

Experten gehen davon aus, dass bis 2030 rund 20% aller Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzellen ausgerüstet sind. Hier liegt also ein gigantischer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jörg Mahnert.