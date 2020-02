Powercell Sweden Aktie: Der nächste Hammer zum Wochenende!

Powercell Sweden zählt auch zum Wochenende zu den stärksten Aktien an den Börsen. Die Aktie konnte auch am Freitag wieder einen Aufschlag von fast 3 % feiern und bestätigt den sehr starken Aufwärtstrend. Ein Hammer, nachdem es am Donnerstag minimal bergab gegangen ist. Es dürfte kurz- und mittelfristig aufwärts gehen, meinen Analysten, die sich mit der Analyse von Kursdaten beschäftigen.

