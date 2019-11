Powercell Sweden Aktie: Das ist ein Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Powercell Sweden hat in den vergangenen Tagen einen weiteren erheblichen Marsch nach oben gestartet. Die Aktie gewann gleich mehr als 5 % – allein am Freitag. Das Unternehmen speichert Energie in Form von Brennstoffzellen, gehört also dem starken Segment „Wasserstoff“ an. Die Aktie profitiert damit zum einen von den jüngsten Äußerungen aus der Bundesregierung, wonach auch Wasserstoff künftig gefördert werden soll. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung