Powercell Sweden Aktie: Die beste Phase aller Zeiten!

Powercell Sweden hat die beste Phase aller Zeiten erreicht. Am Freitag konnte das Unternehmen die erwartete Richtung nach oben fortsetzen und den höchsten Kurs aller Zeiten erzielen. Gewinnmitnahmen am Donnerstag sind am Freitag sofort wieder aufgeholt worden – und wurden sogar noch überwunden.

Die Aktie befindet sich geradezu im Höhenrausch. Der Wert hat über Tage immer wieder aufgesattelt und dabei vor allem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung