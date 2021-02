Powercell-Sweden-Aktie: Weiter auf Talfahrt!

Die Powercell-Sweden-Aktie fiel an der Kurstafel weiter abwärts. Innerhalb von drei Tagen verlor der Titel des Brennstoffzellen-Unternehmens mehr als zehn Prozent an Wert und startete am Freitag mit einem Kurs von 33,80 Euro in den Handel. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei anderen Titeln der Wasserstoff-Branche.

Während einige Mitglieder des Finanztrends-Forums das Ende des Kursabfalls abwarten, glauben andere User langfristig an das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung