Powercell Sweden Aktie: Voraussichtlich weiter Seitwärts!

PowerCell Schweden Aktie | ISIN:SE0006425815 | WKN:A14TK6

Am 25. März hat die Aufwärtsbewegung fast exakt an der 38-Tagelinie gestoppt. Diese drückt seitdem von oben auf den Kurs. Es ist gut möglich, dass sich noch eine kleine Welle nach oben schiebt. Doch dann ist eine Pause wahrscheinlich. Dennoch, solange die Trendindikatoren eine Aufwärtsbewegung anzeigen, bleibt die übergeordnete Richtung weiter gen Norden.



