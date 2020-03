Powercell Sweden Aktie: Noch immer im Trend?

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben sich unsere Autoren den Stand der Dinge bei Powercell Sweden einmal genauer angeschaut. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Derzeit kommt es bei Powercell darauf an, ob sich die Unsicherheit ob des Corona-Virus bald legen kann. Die Entwicklung! Seit Dezember 2018 ist die Aktie in einem starken Aufwärtstrend und sie konnte sich in den letzten zwei Jahren verzehnfachen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!