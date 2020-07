Powercell Sweden-Aktie – Langfristig weiter interessant!

Charttechnisch ist die Luft für die PowerCell Sweden-Aktien in den vergangenen Handelstagen etwas dünner geworden. Gewinnmitnahmen und teils deutliche Rücksetzer haben die Stimmung für die PowerCell Sweden-Aktie etwas gedämpft. Das ist auch durchaus gut so – denn weitere deutliche Kurssteigerungen wären ein deutliches Anzeichen für eine Überhitzung und eine Phase der Euphorie, der in der Regel dann ein deutlicher Rückschlag folgt! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



