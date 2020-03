Powercell Sweden-Aktie: Keine Erholung mehr in Sicht?

Die Powercell Sweden Aktie befindet sich in einer schwierigen Ausgangssituation. Der Coronavirus hat die Anleger verschreckt und nun treibt auch noch eine Rezessionsangst die Börsen in den Keller. Die Powercell Sweden Aktie hat in den letzten vier Wochen mehr als 25 % an Wert verloren und reiht sich damit zu den anderen Brennstoffzellenwerten ein. Im laufenden Jahr bleibt damit aber immerhin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



