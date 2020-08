Powercell Sweden-Aktie – Ist der Hype vorbei? Beachten!

Ist der Hype um die Wasserstoff-Aktien vorbei? Das Thema Wasserstoff bleibt sicherlich für lange Zeit ein Thema! Denn das neuerliche Interesse an Wasserstoff als Zukunftsträger der Energiewirtschaft rückte in den vergangenen Monaten immer stärker in den Vordergrund! So konnten auch die diversen Wasserstoff-Aktien, die in den vergangenen Jahren eher am Rande der Börse ein beschauliches Dasein fristeten, sich als Kursraketen entpuppen! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung