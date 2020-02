Powercell Sweden-Aktie – Chartcheck: Wie geht es hier weiter?!

Hier ging die Post ab. Der Kursverlauf in den vergangenen Wochen und Tagen äußerst dynamisch. So konnte noch am 17.02. ein kurzfristiges Kursziel von 30 Euro aus Sicht eines Chartanalysen prognostiert werden, bei einem Stand von circa 24,50 Euro. Dieses Ziel – immerhin mit über 20% Potenziel – wurde sodann schon am 19.02. erreicht.

Gewinne mitnehmen am Kursziel!

