Powercell Sweden-Aktie – Bald ein Ausbruch nach oben?

Die PowerCell Sweden-Aktie will nicht nach unten! Allerdings auch nicht nach oben! So pendelt der Wert innerhalb einer engeren Range hin und her. Und aussagekräftige Impulse werden erst am 20. August erwartet. An diesem Tag erwarten die Anleger die Daten zum zweiten Quartal 2020. Doch grundsätzlich ist die Stimmung für Wasserstoff-Aktien positiv. Die gleitenden Durchschnitte laufen aufwärts – auch die Aufwärtstrendlinien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



