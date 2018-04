Power vom Windrad bis zur Ladesäule / Partnerschaft zwischen HARTING, innogy und Infotecs / Hackersichere Verschlüsselung / Individuelle Verbrauchabrechnung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Espelkamp / Hannover (ots) -Die HARTING Technologiegruppe ist mit ihren Produkten undintelligenten Lösungen Partner und Wegbereiter der Elektromobilitätund der Energiewende. Die Tochtergesellschaft HARTING Automotiveentwickelt und produziert Ladekabel und das entsprechende Equipmentfür Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeuge in fast allen relevantenMärkten. HARTING setzt dabei auf Partnerschaften: Kooperationen gibtes mit fast allen deutschen Autobauern und einigen OEMs imeuropäischen Ausland. Auf der HANNOVER MESSE präsentieren sichHARTING, innogy und Infotecs als kompetente Partner in einemÖkosystem für Elektro-Infrastruktur.Zum Angebot von HARTING Automotive gehören Mode-2-Ladekabel,Mode-3-Ladekabel und DC-Schnellladestecker mit Zulassungen undZertifikaten entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Anforderungen.Das Unternehmen wurde Ende 2016 mit einer spezifischenE-Mobilitäts-Lösung Direktlieferant für VW und ist mittlerweile auchTier-1-Supplier für BMW. "Leistungsstarkes Schnellladen wird dieAkzeptanz der E-Mobilität beim Autofahrer verbessern", davon istMarco Grinblats, Geschäftsführer HARTING Automotive, überzeugt.HARTING demonstriert am Rinspeed Konzeptfahrzeug "Snap" sein SuperFast Charging, Infotecs verschlüsselt die Ladesäulen-Kommunikationhackersicher und innogy liefert die Ladesäule - mit viel HARTINGHardware inside. Zwei Autos können parallel mit 22-kW-Wechselstromsicher und komfortabel laden. Abgerechnet wird nur, was verbrauchtwird, denn die Ladesäule funktioniert eichrechtskonform. Über dasIT-Backend von innogy ist sie intelligent vernetzt.Mit einer Software-Lösung des Cyber Security- und ThreatIntelligence-Anbieters Infotecs wird der komplette Daten-Traffic derE-Ladeinfrastrukturen abgesichert. Das umfasst auch die gesamteKommunikation zwischen Ladesäule und Backend-System und denDatenaustausch. Für die individuelle Verbrauchsabrechnung werden mitdem Edge Computing System MICA® von HARTING die Daten aus derLadesäule ausgelesen.Doch Nachhaltigkeit beginnt für HARTING nicht erst an derLadesäule. Mit seinen innovativen Konzepten, Komponenten,kundenspezifischen Angeboten und langjähriger Erfahrung ist dasUnternehmen technologischer Partner der ganzen Prozesskette - von vonder regenerativen Erzeugung mittels Windenergieanlagen, überUmspannstationen und Freileitungen bis hin zu den Normal- undSchnellladesäulen. So werden Energie- und Mobilitätswende sinnvollund zukunftsorientiert miteinander verknüpft.Über HARTING:Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbietervon industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data,Signal und Power mit 13 Produktionsstätten und Niederlassungen in 44Ländern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen fürden Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotivenund industriellen Serieneinsatz, Ladetechnik und -kabel fürElektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungenu. a. in der Automatisierungstechnik, Robotik und im BereichTransportation her. Rund 4.600 Mitarbeitende erwirtschafteten 2016/17einen Umsatz von 672 Mio. Euro.

Pressekontakt:HARTING Stiftung & Co. KGDetlef SieverdingbeckZentralbereichsleiter Publizistik und KommunikationMarienwerderstr. 332339 EspelkampTel.: 05772 47-244Fax: 05772 47-400Detlef.Sieverdingbeck@HARTING.comWeitere Informationen: www.HARTING.com